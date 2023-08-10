Депутаты Госдумы обратились к силовикам из-за прекращения дела екатеринбуржца, обругавшего мальчика за шапку с буквой Z

Депутаты Госдумы РФ раскритиковали решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, прекратившего уголовное дело 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего 11-летнего мальчика за шапку с символом Z. Мужчине инкриминировали ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), однако «за деятельным раскаянием» дело решили прекратить, назначив ему судебный штраф в размере 7 тыс. руб.

Руководитель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн назвал решение суда «сомнительным», а также направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать прекращение дела. «Подонок, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с буквой "Z", отделался штрафом в 7 тыс. руб. Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика»,— написал депутат в своем telegram-канале.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов в свою очередь обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, чтобы тот уточнил, в чем заключалось «деятельное раскаяние» екатеринбуржца. «Общественности важно это понимать, потому что 7 тысяч рублей штрафа не выглядят адекватной мерой в данном случае. Но, может, обидчик из Екатеринбурга купил всей бригаде антидронные ружья или рации. Тогда нет вопросов»,— отметил он.

Решение суда также раскритиковала председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, назвавшая «нападение на ребенка» «преступлением особой общественной опасности». Она добавила, что то, что конфликт произошел из-за символики СВО является отягчающим обстоятельством. Депутат Госдумы Виталий Милонов же предложил отправить уральца «разбирать завалы домов в Бахмуте».

Скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. Кроме того, по данным СМИ, мужчина пытался схватить ребенка.

Спустя несколько дней екатеринбуржца задержали полиция и ОМОН. Изначально полиция возбудила в отношении него административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела. Ему грозило до пяти лет лишения свободы.

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