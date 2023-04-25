Z попала в шапочный разбор

Житель Екатеринбурга Александр Неустроев стал фигурантом уголовного дела, обругав матом 11-летнего мальчика, носившего шапку с символом Z. Изначально мужчину задержали сотрудники полиции и ОМОН, инкриминировав ему ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Однако, когда он уже был в суде, административное производство неожиданно было прекращено. Как оказалось, в отношении мужчины СКР возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



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Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел днем 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская в Екатеринбурге. По данным полиции, 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме оскорбил 11-летнего мальчика за то, что тот носил шапку с символом Z.

Момент конфликта попал на видео, которое публиковали в СМИ и социальных сетях. На нем видно, что Александр Неустроев оскорбил ребенка матом, а также назвал его «идиотом» и «придурком». К нему подошел другой мужчина, заявивший, что школьник «не виноват», что носит шапку с символом поддержки СВО, потому что «так его одели». «Ему лет 15 уже. Может ее засунуть себе. Жарко на улице. Если бы было холодно, я бы не сказал ничего»,— сказал Александр Неустроев.

Позже местные СМИ сообщили, что отец ребенка — участник СВО. Мать мальчика написала заявление в полицию, чтобы обидчика привлекли к ответственности. По словам женщины, пятиклассник шел в школу, когда Александр Неустроев «стал приставать, оскорблять, пытался схватить» ее сына. Ребенку удалось вырваться и убежать, а впоследствии он пришел домой испуганный, «в слезах». Мать мальчика добавила, что в полиции тогда «очень неохотно приняли заявление».

После публикаций в СМИ и соцсетях СУ СКР по Свердловской области заявил о проведении процессуальной проверки. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Анатолию Надбитову представить доклад по итогам мероприятий.

Вскоре Александра Неустроева задержали в коллективном саду «Дружба» в Чкаловском районе Екатеринбурга. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что поисками мужчины занимались сотрудники уголовного розыска ОП №4 и городского УМВД. В операции по задержанию принимали участие не только полицейские, но и бойцы ОМОН Росгвардии. Полковник Горелых отметил, что это было необходимо для исключения возможного сопротивления.

После задержания мужчину опрашивали оперуполномоченные и следователи СКР. Свой поступок он объяснил тем, что школьник, как ему показалось, посмотрел на него «вызывающе».

«Увидел подростка в шапке с символикой Z. Спросил у него: что это значило? Он на меня посмотрел, как мне показалось, вызывающе, и пошел дальше. Я его оскорбил нецензурной бранью. Я прошу прощения у ребенка. Раскаиваюсь. Признаю, что был не прав»,— подчеркнул Александр Неустроев.

Силовики установили, что мужчина раньше работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Оскорбленного ребенка и его родителей ранее не знал.

Изначально полиция возбудила в отношении екатеринбуржца административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), по которой ему грозило до 15 суток ареста. Во вторник, 25 апреля, его доставили для избрания наказания в Ленинский районный суд. Валерий Горелых рассказывал, что Александр Неустроев «вел себя спокойно», осознавая меру ответственности и будучи готовым «понести заслуженное наказание».

Однако административное производство было прекращено из-за возбуждения следователями уголовного дела по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Из суда Александра Неустроева сразу отвезли в отдел СКР для дачи показаний.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого. Ему уже избрали меру пресечения, «не связанную с изоляцией от общества». По данной статье екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Георгий Краснов в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что для него стало неожиданным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ. По его мнению, данная квалификация действий мужчины не применима к данной ситуации, поскольку отсутствует ключевой признак «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

«Обязательным признаком хулиганства является публичная обстановка — хулиганские действия должны совершаться в присутствии множества лиц. Здесь хоть и грубый, но все же частный разговор двух людей без посторонних лиц. Действия мужчины, очевидно, были направлены не на “противопоставление себя обществу”, а на своеобразное “воспитание” конкретного ребенка и на то, что у него было надето на голову»,— пояснил эксперт. Он подчеркнул, что объектом преступления ст. 213 УК РФ является «общественная безопасность». «В данном случае в действиях мужчины нет состава преступления»,— полагает господин Краснов.

Сейчас, по его словам, следователям предстоит доказать, был ли в данном случае факт применения или угрозы применения насилия в отношении ребенка. По его мнению, на видео, опубликованном СМИ, прямых угроз применения насилия со стороны мужчины не было.

Георгий Краснов считает, что в данном случае силовики с учетом существующей правоприменительной практики могли найти основания для привлечения мужчины к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 КоАП), дискредитацию ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ) или мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП), тем самым публично наказав мужчину. Уголовное дело, по его мнению, возбудили только из-за того, что историей заинтересовался лично Александр Бастрыкин.

Илья Смирнов