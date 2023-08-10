ВВС Германии предварительно одобрили передачу Украине ракет Taurus

Немецкое издание T-online со ссылкой на источники, близкие к руководству правящей Социал-демократической партии, сообщило что ВВС Германии предварительно одобрили передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Официально объявить о передаче ракет, по данным T-online, могут уже в ближайшее время после консультаций властей Германии и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета Taurus

Фото: wikipedia.org / axesofevil2000 Ракета Taurus

Фото: wikipedia.org / axesofevil2000

«Федеральное правительство хочет "вскоре" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Команда канцлера Олафа Шольца в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами, самым важным партнером Германии по Североатлантическому альянсу и крупнейшим сторонником Украины. Как только консенсус будет достигнут, о передаче ракет будет объявлено официально»,— сообщил источник T-online.

Собеседники немецких журналистов в СДПГ отмечают, что разговоры о необходимости передать Украине ракеты Taurus участились после неудачного начала контрнаступления ВСУ. Как считают опрошенные изданием военные эксперты, из-за проблем с осуществлением наступательных операций украинское военное командование в большей степени стало делать ставку на артиллерийские обстрелы и удары по российским объектам военной логистики. По их оценке, ракеты Taurus поспособствуют успеху этой тактики.

Ранее обсуждение вопроса о необходимости поставок Украине ракет Taurus запустили в немецком парламенте депутаты от СДПГ и Партии «зелёных». В ходе дискуссий парламентарии говорили, что после передачи Taurus можно будет установить для ВСУ «определенные ограничения» по использованию этих ракет, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. По информации немецких СМИ, ракеты Taurus эффективны для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, использование таких ракет может позволить ВСУ «добраться до Москвы».

Подробнее о спорах вокруг передачи Киеву ракет Taurus — в материале «Ъ» «Правительство не хочет, а крылья делают».

Александр Кислов