В партии Шольца впервые призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал правительство предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Это первый подобный призыв, прозвучавший от партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: BERND WEISSBROD / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

«Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет никакой серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus»,— сообщил господин Шварц в интервью журналу Der Spiegel. По словам политика, эти ракеты могут помочь Украине преодолеть минные поля.

За поставки ракет Taurus Украине также выступает депутат Бундестага от партии «Зеленые» Агнешка Бругер. По ее мнению, дальность действия ракет не должна быть препятствием для их поставок, а Германия и Украина могут договориться, что «определенные территории» будут исключены из потенциальной зоны атак ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. По информации немецких СМИ, ракеты Taurus эффективны для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Как отмечает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, использование таких ракет может позволить ВСУ «добраться до Москвы».

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Александр Кислов