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Коммерсантъ FM
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Перелет не туда

Есть ли у пассажиров Turkish Airlines шансы на возмещение ущерба

Пассажиры рейса из Турции, которые должны были вернуться в Москву, застряли в Санкт-Петербурге. Самолет компании Turkish Airlines этой ночью экстренно перенаправили в Пулково. Изначально он должен был сесть во Внуково, однако аэропорт закрывали на три часа. Примерно в то же время закрывался и Домодедово. Рейс компании Pegasus, который направлялся туда, тоже приземлился в Пулково, но примерно через час самолет вылетел в аэропорт назначения.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Из-за задержки некоторые пассажиры опоздали на стыковочные рейсы, рассказала “Ъ FM” Светлана, которая летела на одном из отправленных в Санкт-Петербург самолетов. Кроме того, авиакомпания потеряла ее багаж и теперь не выходит на связь. «Вылетели мы вовремя — должны были приземлиться во Внуково, но этого не произошло. Пилот по громкоговорителю нам сообщил, что мы летим в Санкт-Петербург, так как все аэропорты Москвы закрыты.

Рейс Pegasus из Бодрума в Москву приземлился в Пулково

Нас не высаживали, мы сидели в самолете. Никаких дополнительных сообщений, чего-то еще не было. Далее мы вылетели в сторону Москвы. Я пошла получать свой багаж, но не обнаружила его. Написала заявление — возможно, его отправят либо следующим рейсом, либо уже завтра. Когда при мне звонила сотрудница, ей сказали, что информации нет, ожидайте»,— рассказала Светлана.

Пассажиры рейса Turkish Airlines также оказались в сложной ситуации. Как сообщили СМИ, их высадили из самолета в Пулково и предложили ждать или добираться до Москвы самостоятельно. В сети появились кадры, как туристы окружили представителя перевозчика и требовали выдать им хотя бы талоны на питание.

Авиакомпания должна компенсировать затраты — если она не станет этого делать, то клиенты могут обратиться в суд, отметил руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов: «Вне зависимости от того, что происходит с пассажирами, ответственность с авиакомпании о доставке не снимается.

Бывают форс-мажорные обстоятельства, но оставлять пассажиров один на один с проблемой за пределами разумного, поскольку у многих граждан были стыковочные рейсы, а некоторые не имели денег для того, чтобы быстро добраться до Москвы.

Ведь стоимость билетов на самолет и поезд в день отправления гораздо выше. Если пассажиры самостоятельно организовали трансфер из Санкт-Петербурга в Москву и понесли другие финансовые потери либо коммерческие, допустим, опоздали на деловые мероприятия, которые привели к срыву подписания договоров, контрактов, они имеют право все это взыскать с авиакомпании, направив судебный иск.

Тот факт, что перевозчик зарубежный, не самый простой момент. Но в отношении авиакомпаний, которые не берут на себя обязательства перед пассажирами, можно применить некие санкции. В случае грубых нарушений у них могут отозвать разрешение на полеты в Россию. Думаю, перевозчикам гораздо проще выплатить компенсации, показать свою клиентоориентированность, поскольку в их интересах сохранить лицо».

В Общероссийском объединении пассажиров “Ъ FM” сообщили, что направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия турецкой авиакомпании. “Ъ FM” направил запрос в Turkish Airlines.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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