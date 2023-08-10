Рейс Pegasus из Бодрума в Москву приземлился в Пулково

Рейс авиакомпании Pegasus из турецкого Бодрума в Москву, экстренно приземлился в петербургском Пулково, сообщили 78.ru в 3:12 четверга.

По данным издания, пассажирам сообщили, что самолет дозаправят, после чего он полетит дальше. Предположительно, посадка была вызвана тем, что московский аэропорт Домодедово с 2:59 и до 5:15 не принимал рейсы из-за дополнительных мер безопасности полетов. Во Внуково также ввели ограничения на вылет и прилет.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 2:59 до 5:15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме»,— рассказал 78.ru руководитель пресс-службы аэропорта Домодедово Алексей Артеменко.

Также были задержаны вылеты четырех самолетов из Пулково в Москву, Стамбул и Ереван.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте