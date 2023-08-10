Глава Минстроя допустил удорожание стройматериалов из-за ослабления рубля

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что зарубежные оборудование и стройматериалы подорожают из-за ослабления рубля. Он заверил, что «сильных перекосов» в стоимости «квадрата» не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Разные (строительные.— “Ъ”) объекты, они сейчас внимательно смотрятся и оценивается их изменение стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса (валют.— “Ъ”). Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование, которое завозится (из-за рубежа.— “Ъ”), и технологическое оборудование — звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования»,— сказал господин Файзуллин в интервью «Россия 24» (цитата по Telegram-каналу правительства РФ). Министр заявил, что около 95% материалов, которые используются в строительстве, являются отечественными.

В ответ на вопрос, как ослабление рубля отразится на росте цены квадратного метра жилья, господин Файзуллин заявил, в частности, что изменение курса валют приведет к снижению спроса на жилье.

По данным Росстата, стройматериалы в июле в среднем подорожали на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Уточняется, что в месячном выражении металлочерепица подорожала на 4,8%, цемент тарированный — на 3,3%, гипсокартон — на 1,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 1,5%, доски обрезные — на 1,3%.

По данным Банка России, в июле рубль ослаб к доллару на 2,3%. В начале августа курс доллара к рублю начал резко расти. 9 августа, впервые с марта 2022 года, курс доллара превышал 98 руб., а курс евро — 107 руб.

Несмотря на подорожание материалов и оборудования, объем строительства в нынешнем году, по прогнозам аналитиков, вырастет на 7–11% год к году, до 15,5 трлн руб. В текущем году начали активно запускаться отложенные в 2022 году проекты в стройиндустрии.

Подробнее — в материале «Стройка пополняется проектами».

Эрдни Кагалтынов