И. о. мэра Томска отказался от борьбы за пост главы города на конкурсе

Михаил Ратнер, около двух с половиной лет руководящий Томском в статусе и. о. мэра, не будет претендовать на пост главы города в ходе предстоящего конкурса. Об этом он сообщил представителям томских СМИ 9 августа.
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«У меня было время для того, чтобы все обдумать, решение я принял. Документы на конкурсную комиссию для выборов мэра, которые должны состояться в сентябре этого года, я подавать не буду. В этом забеге, в этом раунде я принимать участие не буду»,- сказал господин Ратнер.
Заявление руководителя Томска прозвучало менее чем за двое суток до истечения срока подачи заявлений на участие в конкурсе (18:00 10 августа). Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее заявления подали вице-мэр Омска Дмитрий Махиня, которого публичного поддержал томский губернатор Владимир Мазур, и директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф.
Михаил Ратнер принимал участие в первом конкурсе на пост мэра в апреле этого года, но снял свою кандидатуру после того, как выяснилось, что он остался единственным кандидатом. После этого конкурс был признан не состоявшимся. Второй конкурс назначен на 22 августа.