Вице-мэр получил иногородее призвание

В ситуации с конкурсом на пост мэра Томска произошел неожиданный поворот. Подано первое заявление на участие в конкурсе на должность мэра. Его подал действующий вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Губернатор Владимир Мазур сразу высказался в его поддержку, выразив уверенность в готовности господина Махини решать городские проблемы. Для того чтобы занять пост мэра, кандидату, отобранному конкурсной комиссией, необходимо будет получить голоса как минимум двух третей депутатов городской думы. Около двух с половиной лет Томском в статусе и.о. мэра руководит Михаил Ратнер. О своих планах участвовать в предстоящем конкурсе на пост главы города он пока не заявлял.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: omskgorsovet.ru Фото: omskgorsovet.ru

Вице-мэр Омска Дмитрий Махиня 26 июля первым подал заявление в конкурсную комиссию для участия в конкурсе на пост мэра Томска.

О планах господина Махини первым сообщил встретившийся с ним губернатор Томской области Владимир Мазур. Глава региона определенно высказался о том, что хотел бы видеть омского вице-мэра главой Томска и объяснил почему. «Проблемы нужно решать в режиме 24/7, наводить порядок в городском хозяйстве, помогать бизнесу, слышать мнения людей. Я нашел человека, который к этому готов. Настоящий профессионал, не связанный в Томске никакими интригами и обязательствами»,— отметил господин Мазур в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, «мы (город Томск.— „Ъ“) на достаточно хороших позициях находимся», и задача нового мэра состоит в том, чтобы «укреплять и правильно расставлять акценты». Сам Дмитрий Махиня в эфире телеканала «Томское время» заявил, что считает своей задачей формирование сильной управленческой команды, наведение порядка в сфере городского хозяйства, привлечение инвестиций, переосмысление стратегии развития Томска.

В ходе первого конкурса весной этого года Владимир Мазур не выступал в поддержку кандидатов. Тогда отбор конкурсной комиссии прошли и.о. главы города Михаил Ратнер и депутат облдумы Максим Лучшев. Но на сессии гордумы 11 апреля 2023 года оба сняли свои кандидатуры.

Дмитрий Махиня до сих пор не имел отношения к Томску. По данным омской мэрии, он уроженец Казахстана, трудовую деятельность начал специалистом отдела управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области. С 2006 года работал в минимущества региона, где дошел до должности руководителя департамента. В 2019 году Оксана Фадеева, занимавшая тогда пост мэра Омска, назначила господина Махиню своим заместителем — директором департамента имущественных отношений. Ранее, в постсоветской истории Томска, все его мэры либо родились в этом городе, либо долго в нем проживали.

Для мэра Омска Сергея Шелеста решение заместителя не стало сюрпризом. «Уверен, что он, получив доверие томичей, приложит все усилия, чтобы достойно проявить себя на новом посту»,— сказал глава города. Как уточнили в пресс-службе омской мэрии, Дмитрий Махиня сейчас находится в краткосрочном отпуске, по окончании которого вернется на работу.

Чтобы занять пост мэра Томска, кандидату, отобранному конкурсной комиссией, нужно заручиться поддержкой как минимум 25 депутатов гордумы (две трети от списочного состава). Владимир Мазур является секретарем реготделения «Единой России», но партия располагает лишь 10 мандатами в гордуме. По мнению политолога Сергея Шпагина, пока трудно прогнозировать, удастся ли Дмитрию Махине решить эту задачу. «Это будет непросто, учитывая, как работает по согласованию таких вопросов администрация области»,— говорит вице-спикер гордумы от КПРФ Андрей Петров. Ряд депутатов гордумы не ответили на вопрос „Ъ-Сибирь“ о перспективах кандидата из Омска.

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 10 августа, конкурс назначен на 22 августа.

Валерий Лавский