Россия предложила Индии запустить безвизовый режим для тургрупп

Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туристического обмена между странами. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24». С 1 августа такое соглашение действует между Россией и Китаем, а также Ираном.

«Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен.— "Ъ"). Дальше у нас Индия. Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Максим Решетников отметил, что перед туристической отраслью сейчас стоит задача вернуться к доковидным результатам по въездному турпотоку. Кроме того, отрасли необходимо заместить «выпавший турпоток из недружественных стран».

С 1 августа Россия запустила безвизовый групповой туристический обмен с Китаем и Ираном. Подобный механизм действовал до пандемии COVID-19. В туристической группе должно быть от 5 до 50 человек, они могут находиться на территории страны до 15 дней. Первая после пандемии COVID-19 группа китайских туристов должна прибыть в Россию сегодня, 10 августа.

Милена Костерева