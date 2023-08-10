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Коммерсантъ FM
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Украина внесла компанию Bacardi в список спонсоров войны

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило о внесении производителя алкоголя Bacardi в перечень международных спонсоров войны. В качестве причины НАПК указало, что компания продолжает вести бизнес в России и активно ищет в стране новых сотрудников.

«После вторжения России Bacardi объявила об остановке экспорта в Россию и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в РФ на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях»,— говорится в сообщении.

НАПК отмечает, что, по данным Федеральной налоговой службы России, выручка российского подразделения компании — «Бакарди Рус» — в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд руб., чистая прибыль — до 4,7 млрд руб. Относительно 2021 года чистая прибыль выросла на 206,5%. «Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины»,— заявили в НАПК.

Компания Bacardi осудила военные действия на Украине почти сразу после их начала и пообещала прекратить экспорт алкоголя в Россию, а также заморозить инвестиции в рекламу на местном рынке. Однако в июне 2023 года ФНС России опубликовала отчетность «Бакарди Рус», согласно которой прибыль и отгрузки российского подразделения выросли. Кроме того, после февраля 2022-го «Бакарди Рус» получила четыре декларации соответствия на импорт алкоголя.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «А ром и ныне там».

Милена Костерева

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