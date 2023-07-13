В Самаре придумали способ сэкономить топливо при полетах к спутникам Юпитера

Рассчитан способ сокращения на 20-40% топливных затрат на проведение исследовательских миссий к спутникам Юпитера. С инициативой выступили ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

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«Сэкономить на топливе удастся за счет использования атмосферы Юпитера для торможения. Уменьшение количества необходимого для полета топлива позволит соответственно увеличить объем полезной нагрузки, которую можно будет дополнительно брать на борт – научную аппаратуру и оборудование»,— говорится в сообщении.

Согласно расчетам самарских ученых, «космический аппарат на определенной скорости и под точно рассчитанным углом на время войдет в плотную атмосферу Юпитера». После этого он должен будет снизить скорость до нужного уровня и выйти на орбиту определенного спутника. При этом важно будет избежать перегрева летательного аппарата, чтобы он не сгорел из-за трения об атмосферу и не разрушился от перегрузок.

Ранее самарские ученые создали линзы для наноспутников и беспилотников. Предполагается, что они позволят упростить решение задач экологического мониторинга и умного земледелия, а также снизить затраты на них.

Георгий Портнов