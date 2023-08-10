В Ростовской области арестован собравшийся на СВО глава Цимлянского района

Цимлянский районный суд Ростовской области 9 августа арестовал на два месяца главу района Владимира Светличного, планирующего добровольцем отправиться в зону спецоперации. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений (ч. 1 ст. 285, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Владимир Светличный останется под стражей до 6 октября текущего года. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Обстоятельства преступления, в совершении которого его подозревают, пока не раскрыты.

Неделю назад глава администрации Цимлянского района сообщил, что планирует отправиться в зону проведения специальной военной операции.

«Я принял осознанное решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Я подал заявление в военкомат и получил одобрение»,— заявил тогда Владимир Светличный в сообщении, опубликованном администрацией района в соцсети «ВКонтакте».

Причины такого решения глава района не объяснил.

Владимиру Светличному 57 лет. Он уроженец Ростовской области. Окончил Академию милиции МВД Республики Беларусь. С 1987 по 1993 год работал в ОВД города Волгодонска. Позже в течение трех лет трудился в экономической сфере. В 2004–2011 годах занимал должность специалиста административной комиссии администрации Цимлянского района. Затем в течение шести лет возглавлял Красноярское сельское поселение. С 2018 года занял пост главы администрации Цимлянского района на срок пять лет.

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