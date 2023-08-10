«Зенит» оштрафовали на 300 тыс. за несанкционированное празднование чемпионства

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 10 августа, оштрафовал АО «ФК "Зенит"» на 300 тыс. рублей по административному делу об организации несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. Кроме этого, по тем же основаниям на 60 тыс. руб. оштрафован глава службы безопасности клуба Александр Румянцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. Празднование победы команды "Зенит" в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Чемпионский автобус с игроками команды "Зенит" на Невском проспекте.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2022/2023. Празднование победы команды "Зенит" в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Чемпионский автобус с игроками команды "Зенит" на Невском проспекте.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Как указано в полицейском протоколе, гуляния 13 мая в честь празднования победы в чемпионате России по футболу «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В частности, в материалах дела говорится, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (фаеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Представители ФК «Зенит» с вынесенным решением не согласны и намерены обжаловать его.

Напомним, 13 мая петербургский футбольный клуб отметил завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды, титула лидеров турнира РПЛ, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали фанаты. За эту победу «Зенит» получил вторую чемпионскую звезду, а также проблемы с правоохранительными органами. Как стало известно «Ъ-СПб», в толпе были замечены плакаты с содержащейся на них критикой внедрения карт болельщиков — Fan ID, что, по одной из версий, могло также стать поводом для разбирательства.

Подробнее — в материале «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

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