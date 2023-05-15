«Зенит» отпраздновал вторую звезду

«Зенит» в субботу вечером отпраздновал завоевание очередного, десятого в истории чемпионского титула, совершив поездку по городу на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали болельщики. За эту победу клуб получил вторую чемпионскую звезду. Правда, матч 27-го тура РПЛ против «Краснодара» складывался для сине-бело-голубых так, что праздник едва не оказался испорчен. «Зенит» проигрывал 1:2, и только за несколько секунд до финального свистка форвард Матео Кассьерра ударом головой сравнял счет. Тренеры, игроки и все, кто был на «Газпром Арене», радовались так, словно чемпионский титул был завоеван в этот вечер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионский автобус с игроками ФК «Зенит» на Невском проспекте

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Чемпионский автобус с игроками ФК «Зенит» на Невском проспекте

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На самом деле, чемпионом России «Зенит» стал туром ранее, когда обыграл на своем поле московский «Спартак» 3:2. В том матче решающий гол тоже был забит на последних минутах — отличился нападающий петербуржцев Иван Сергеев. Правда, чествования по случаю завоевания сине-бело-голубыми очередного титула, десятого в истории и пятого подряд под руководством тренера Сергея Семака, решили отложить на неделю. В день игры со «Спартаком» не смог быть на стадионе Алексей Миллер, глава «Газпрома» — компании, с именем которой связаны все успехи «Зенита» в ХХI веке. Это неофициальная причина отмены празднований, но единственная, в которую можно поверить. Потому что медали и чемпионский кубок были привезены в Петербург 7 мая, когда состоялась игра со «Спартаком». И во всех других случаях, когда Алексей Миллер был на стадионе, «Зенит» сразу устраивал чествования сразу после чемпионского матча.

В итоге все торжественные мероприятия были проведены после матча с «Краснодаром». И хорошо для хозяев, что форвард Матео Кассьерра забил уже в добавленное время (к основному судья «накинул» шесть минут из-за многочисленных остановок) и сравнял счет. Иначе настроение у всех, кто болеет за «Зенит», в этот вечер было бы другим. Интересно, что Кассьерра, форвард из Колумбии, до этого в чемпионате почти не забивал. Хотя провел за «Зенит» 23 матча. На него записали гол, когда была игра с «Локомотивом»,— и то формально там ворота поразил игрок «Локомотива», подставивший ногу под мяч после удара колумбийца. Настоящий гол он забил именно в минувшую субботу в ворота «Краснодара». И он оказался символическим: все, кто играет за «Зенит», должны приносить ему пользу.

После матча, завершившегося 2:2, игроков и тренеров «Зенита» награждали на поле. Это уже традиционная церемония для Петербурга, публика, которая собралась на стадионе, к ней привыкла, за исключением тех, кто видел ее впервые. На чемпионов, облаченных в золотые футболки — в них, к слову, зенитовцы играли против «Краснодара», пусть и не совсем по-чемпионски,— повесили золотые медали. Потом им вручили кубок, который поднял над головой бразильский защитник Дуглас Сантос, капитан команды. Это тоже довольно символично. Сейчас костяк «Зенита» составляют игроки из Бразилии: Малком, Клаудиньо, Сантос, Вендел, Родригао. Именно они определяют игру команды.

Малком, к слову, отличился в игре с «Краснодаром», забив свой 23-й гол в чемпионате. Он лучший бомбардир турнира. Свой успех бразилец сопроводил фразой: «Сынок, дождись папу, я скоро!», подбежав к камере, установленной на стадионе. Сразу после матча Малком должен был улететь на родину, где ждала ребенка его подруга — Летиция. В итоге она родила, когда легионер и другие игроки «Зенита» праздновали завоевание чемпионства. Автобус с героями разъезжал по городу и останавливался в главных исторических местах: у Петропавловской крепости, у Медного всадника, у Ростральных колонн, на Невском. Везде зенитовцев ждали преданные болельщики, даже из числа фанатов, тех, кто не ходит на стадион, протестуя против системы Fan ID. Празднования получились масштабными и душевными. Может, потому что победа в чемпионатах была юбилейной и позволила нанести на форму «Зенита» вторую звезду.

Этот знак отличия присваивается тем клубам, которые одержали пять побед в чемпионате России. У «Зенита» стало две звезды. Больше — пять — у московского «Спартака», побеждавшего в отечественных чемпионатах 22 раза. По две звезды — у ЦСКА и московского «Динамо». Если говорить о чемпионатах России, то «Зенит» приблизился по количеству побед в нем к «Спартаку»: у красно-белых десять титулов, у сине-бело-голубых — девять, у ЦСКА — шесть. Превзойти «Спартак» — задача уже на ближайшие годы для «Зенита».

А вот сумеет ли кто-нибудь в России превзойти достижения Сергея Семака, главного тренера «Зенита», сказать трудно. Он становился пять раз чемпионом как игрок (в составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита») и выиграл пять титулов уже как тренер — все с командой из Петербурга.

Сине-бело-голубым осталось провести в этом чемпионате три игры: против «Оренбурга», «Сочи» в гостях и против воронежского «Факела» дома. Видимо, в них Семак даст возможность проявить себя молодым игрокам и тем, кто мало играл за «Зенит» в сезоне. Во всяком случае, он так делал в предыдущие годы.

Кирилл Легков