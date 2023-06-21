Полиция стала соперником ФК «Зенит»

Три районных суда Санкт-Петербурга зарегистрировали административные протоколы в отношении ФК «Зенит» за нарушение порядка при организации «чемпионского автобуса» по поводу пятой подряд победы сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу. Руководству клуба вменяют, что праздничные гуляния 13 мая в центре города не были как положено согласованы со Смольным и полицией, в результате чего болельщики якобы испортили зеленые насаждения и мешали уличному движению, несколько человек задержаны правоохранительными органами за грубые кричалки. Также на празднике были замечены люди, не согласные с введением системы Fan ID. Представители команды свою причастность к правонарушениям отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководству клуба вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия, в котором приняли участие по меньшей мере 1000 человек

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Руководству клуба вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия, в котором приняли участие по меньшей мере 1000 человек

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

В Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Петербурга поступили административные дела в отношении АО «ФК "Зенит"». Как сообщили 20 июня в объединенной пресс-службе судов города, руководству клуба вменяют организацию несанкционированного массового мероприятия, в котором приняли участие по меньшей мере 1000 человек (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Речь идет о праздновании победы в чемпионате России по футболу вечером в субботу, 13 мая. Тогда команда с берегов Невы отметила завоевание очередного, пятого подряд и десятого в истории команды, титула лидеров турнира РПЛ, совершив поездку по Северной столице на двухэтажном автобусе, который останавливался там, где игроков и тренеров ждали болельщики. За эту победу «Зенит» получил вторую чемпионскую звезду.

Как указано в полицейском протоколе, гуляния сине-бело-голубых «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В частности, в материалах дела говорится, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (фаеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах. Кроме того, на нескольких фанатов тогда были составлены административные протоколы за пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение порядка: за это им дали по двое суток ареста. Еще троим выписали по 15 суток за возбуждение ненависти, а равно унижение человеческого достоинства (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Суд установил, что они выкрикивали на улице радикальные лозунги националистического характера. Как стало известно «Ъ-СПб», в толпе были замечены плакаты с содержащейся на них критикой внедрения карт болельщиков — Fan ID. В какой-то момент небольшой баннер был прицеплен фанатами на автобус команды в Петропавловской крепости, финальной точке чемпионского маршрута, но был оперативно снят сотрудниками безопасности.

Закон о допуске на матчи только при условии обязательной идентификации участников спортивных соревнований вступил в силу с 1 июля 2022 года. Документ вызвал жесткую критику, привел к бойкоту игр на стадионах со стороны футбольных фанатов. И выражение их недовольства по данной тематике, особенно если оно попадает в публичное пространство, воспринимается крайне болезненно в среде инициаторов введения Fan ID.

В материалах дела, помимо прочего, отмечается, что ФК направил 9 мая письмо на имя губернатора города Александра Беглова с просьбой согласовать проведение мероприятий по случаю победы. В рамках празднования планировались установка арт-объектов и парад чемпионов. 11 мая из комитета по физической культуре и спорту и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности поступили письма с рекомендацией получить согласование с ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Однако, как утверждается в релизе пресс-службы судов, письмо в полицейский главк было направлено с опозданием — только 15 мая. Таким образом, в протоколе говорится, что клуб «Зенит», оставив без внимания рекомендации профильного комитета, не принял «всех возможных и зависящих от АО мер» и организовал мероприятие в нарушение законодательства.

Источник «Ъ-СПб» в Смольном, знакомый с ситуацией, говорит, что письмо от клуба в ГУ МВД было направлено по электронной почте 12 мая. Это официальный канал, который ФК использует много лет для переписки с силовым ведомством. Данное обращение содержало просьбу о помощи в организации порядка на мероприятии, что и было обеспечено: на каждой из праздничных точек присутствовали сотрудники полиции и Росгвардии, а командный автобус сопровождал спецавтомобиль с мигалкой. Что касается выжженного, вытоптанного газона и иного коммунального ущерба, то у клуба есть давняя договоренность с руководством города о финансовой компенсации. И все последние годы, когда проводились чемпионские чествования, эти договоренности работали и ни у кого не возникало проблем сродни нынешним. Также, говорит источник «Ъ-СПб», никаких массовых жалоб со стороны рядовых горожан на нарушение общественного порядка в этом году, как и в прошлых, не было.

На момент публикации к производству материалы пока не приняты ни в одном из судов. Санкция статьи 20.2.2 КоАП РФ предусматривает для юридических лиц штраф от 250 до 500 тыс. рублей. В пресс-службе судов города указали, что представители клуба с вменяемым не согласны. Как пояснили «Ъ-СПб» в ФК «Зенит», о ходе дальнейшего развития ситуации руководство команды даст более подробный комментарий немного позже.

В разговоре с «Ъ-СПб» спортивный юрист Артем Пацев отметил, что согласование такого рода мероприятий регулируется прежде всего на региональном уровне. Если организация их проводит, то, указывает эксперт, она должна уведомить местные власти, чтобы было понятно, сколько понадобится сотрудников силовых структур для обеспечения охраны порядка. «Это должны делать все, и футбольные клубы — не исключение»,— пояснил он.

Если правонарушение совершается на территории стадиона, к примеру, когда болельщики позволяют себе расистские высказывания, то в порядке спортивной ответственности Российский футбольный союз может наказать клуб, сообщил юрист адвокатского бюро Moscow Legal и специалист в области спортивного права Никита Городилов. «Это не значит, что сам болельщик не может быть оштрафован»,— подчеркнул юрист и добавил, что за мероприятие, организованное вне стадиона, клубу также может грозить ответственность в гражданском судопроизводстве.

Чемпионом страны «Зенит» стал туром ранее, когда обыграл на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:2. Правда, чествования тогда решили отложить на неделю. В день игры с красно-белыми не смог быть на стадионе Алексей Миллер, глава «Газпрома»,— компании, с именем которой связаны все успехи «Зенита» в ХХI веке. В итоге все торжества были проведены после матча с «Краснодаром».

Андрей Кучеров