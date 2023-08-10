ФАС согласовала покупку торговых сетей Zarina, Befree, Sela и Love Republic

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила компании «Радио Реклама НН» приобрести торговые сети ZARINA, Befree, Love Republic и Sela. По данным ЕГРЮЛ (.pdf), ООО «Радио Реклама НН» на 99,9% принадлежит ООО «Инфраструктурный Холдинг-1», которым владеет ООО «Кисмет Капитал Групп» Ивана Таврина.

«ФАС согласовала ходатайство "Радио Реклама НН" о приобретении торговых сетей ZARINA, Befree, Love Republic и Sela. По мнению службы, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью и аксессуарами»,— говорится в сообщении ФАС в Telegram.

Согласно сообщению службы, «Радио Реклама НН» планирует приобрести до 75% акций АО «МФГ Инвест», а также право контролировать деятельность АО «Мэлон Фэшн Груп» и ООО «Такси.Стиль».

Новость дополняется.