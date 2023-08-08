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Eastnine избавляется от одежды

Шведская компания договорилась о продаже 36% ритейлера Melon Fashion Group

Шведской Eastnine удалось найти покупателя на 36% в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Sela и Love Republic). Ее долю в fashion-ритейлере за 15,6 млрд рублей намерено приобрести ООО «ГЕМ инвест». Эта компания может быть связана с Анатолем Палием, основателем GEM Capital, ранее работавшим в структурах «Газпрома». С учетом динамики финансовых показателей и потенциала органического роста после ухода иностранных fashion-ритейлеров реальную стоимость доли компании можно оценить выше, полагают эксперты.

Melon Fashion Group развивает торговые сети Zarina, befree, Sela и Love Republic. На конец прошлого года в управлении ритейлера находилось 867 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии

Melon Fashion Group развивает торговые сети Zarina, befree, Sela и Love Republic. На конец прошлого года в управлении ритейлера находилось 867 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Melon Fashion Group развивает торговые сети Zarina, befree, Sela и Love Republic. На конец прошлого года в управлении ритейлера находилось 867 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что Eastnine договорилась о продаже 36% Melon Fashion Group с ООО «ГЕМ инвест», стало известно из сообщения шведской компании. Сумма сделки, которую планируется закрыть в течение двух недель, составит около €149 млн, или 15,6 млрд рублей. Исходя из озвученной суммы, весь бизнес Melon Fashion Group, которая развивает торговые сети Zarina, befree, Sela и Love Republic, был оценен в 43,3 млрд рублей. На конец прошлого года в управлении ритейлера находилось 867 магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.

Единственным владельцем «ГЕМ инвест» выступает Владимир Палий. Ранее команда «ГЕМ Инвест» работала в GEM Capital. Как сообщал ранее «Интерфакс», GEM Capital договорилась о покупке 82% в Melon Fashion Group и согласовала сделку с российскими властями. Эта компания инвестирует в проекты в сфере игр и развлечений, новых материалов и нефтегазовой отрасли. Крупнейшим владельцем ритейлера является его председатель совета директоров Дэвид Келлерман, который контролирует 40%. Также в число акционеров компании входит East Capital (11%), еще 6% — у гендиректора Михаила Уржумцева. Выручка ритейлера в 2022 году выросла на 23%, до 46 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и составила 7,8 млрд рублей.

В Melon Fashion Group сказали «Ъ-СПб», что не комментируют действия акционеров. В GEM Capital сообщили «Ъ-СПб», что не имеют отношения к «ГЕМ инвест», которая была основана ее бывшими сотрудниками. В «ГЕМ инвест» эту информацию подтвердили. Ее представитель назвал Melon Fashion Group стабильно растущей компанией с потенциалом существенного увеличения сети и финансовых показателей в результате ухода крупных иностранных игроков. Интерес к приобретению доли других акционеров в «ГЕМ инвест» комментировать не стали.

Бизнес Melon Fashion Group был оценен примерно в 5,8 EBITDA (около 85 млрд рублей) с учетом того, что в сделках о продаже доли компаниями из так называемых «недружественных» стран дисконт должен составлять не менее 50%, говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. С учетом высокой прибыльности, динамичного роста выручки, лидирующих позиций в продажах на маркетплейсах и потенциала органического развития справедливая стоимость бизнеса составляет не менее 7 EBITDA, или 100 млрд рублей, полагает аналитик.

Eastnine вела поиск покупателя на долю в Melon Fashion Group с 2019 года. Это был единственный актив в ритейле шведской компании, которая специализируется на инвестициях в офисную и складскую недвижимость в странах Прибалтики и Польше. Крупнейшим владельцем Eastnine с долей 25,9% напрямую и через структуры группы East Capital является Питер Элам Хоканссон. East Capital в свое время инвестировала в ряд российских компаний, включая транспортную группу Fesco, банк «Санкт-Петербург», девелоперскую компанию Rurick Management. Вчера вечером стоимость акций Eastnine на бирже NASDAQ Stockholm выросла на 15,8% за бумагу.

«ГЕМ инвест» — не единственный, кто интересовался бизнесом Melon Fshion Group. В прошлом году приобрести 47,7% компании, принадлежащие Eastnine, East Capital и группе частных инвесторов, за 15,8 млрд рублей собиралась АФК «Система». Но затем сделка сорвалась, поскольку покупателю не удалось договориться о консолидации большего пакета акций.

Рынок розничных продаж одежды и обуви остается сильно фрагментированным, за исключением online-сегмента, где почти 70% рынка занимают маркетплейсы Wildberries, Lamoda и Ozon, отмечает господин Бурмистров. Уровень его консолидации по итогам 2022 года снизился в связи с уходом международных игроков, таких как Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) и H&M: доля топ-10 крупнейших игроков сократилась с 27,9% до 22,2%, подсчитал эксперт. В этих условиях такие fashion-ритейлеры, как Melon Fashion Group и Gloria Jeans, бурно растут, занимая освободившиеся площади иностранных конкурентов, резюмирует он.

Константин Куркин

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