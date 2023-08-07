Eastnine продаст российской компании 36% акций оператора Zarina и Love Republic

Шведская Eastnine AB подписала соглашение о продаже российской ООО «ГЕМ Инвест» принадлежащих ей около 36% fashion-ритейлера Melon Fashion Group (MFG; управляет магазинами одежды Sela, Zarina, Love Republic). Согласно пресс-релизу на сайте Eastnine, цена покупки доли составляет примерно 15,6 млрд руб. (около €149 млн). Ожидается, что сделка будет завершена в течение двух недель.

«Eastnine вместе с другими европейскими акционерами MFG заключила соглашение, согласно которому вся инвестиция в конечном итоге будет продана российской компании ООО "ГЕМ Инвест". Сделка будет проходить в несколько этапов, одобренных ФАС России и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ»,— говорится в сообщении. В компании отметили, что инвестиции Eastnine в MFG по состоянию на 30 июня 2023 года составляли примерно €162 млн.

В сообщении Eastnine подчеркивается, что реализация сделки осложняется «значительными неопределенностями и рисками». Среди них компания указала риск дальнейших санкций и действий со стороны властей. «Поскольку покупная цена уплачивается в рублях, Eastnine после завершения будет иметь валютный риск по отношению к российскому рублю до тех пор, пока не будет произведен обмен»,— добавили в компании.

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. По собственным данным, на конец 2022 года в группу входило более 850 магазинов в 180 городах России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Мелон Фешн Груп» в 2021 году выросла на 49% год к году, до 37,3 млрд руб., чистая прибыль — вдвое, до 3,2 млрд руб.

В октябре о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов договорилась АФК «Система». Сумма сделки должна была составить 15,8 млрд руб. Однако в марте шведская компания сообщила о расторжении соглашения с АФК «Система». По данным двух источников «Ъ» на розничном рынке, причиной разрыва стала невозможность консолидации «Системой» большего пакета акций ритейлера.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Система" проводила одежку».

Милена Костерева