На бывшем заводе Hyundai в Петербурге могут начать производство газовых двигателей

В Санкт-Петербурге на площадке бывшего завода Hyundai могут наладить производство газовых автомобильных двигателей. С таким предложением в перспективе использовать остановленный из-за санкций завод выступил комитет Совета Федерации по экономической политике, пишут 20 июля «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония выпуска 2-миллионного автомобиля компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (Hyundai).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Церемония выпуска 2-миллионного автомобиля компании "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (Hyundai).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме этого, Минпромторгу РФ предложено поручить отечественным автопроизводителям не менее 10% выпускаемых машин и автобусов оснащать двигателем, работающем на газе. Также министерству поручено доработать механизм компенсации разницы стоимости автомобилей с бензиновыми и газовыми двигателями, чтобы для покупателей они обходились в одну цену.

Мнения опрошенных изданием участников рынка об этой инициативе разделились. В частности, в «Группе ГАЗ» заявили, что для увеличения выпуска газовых двигателей необходимо стимулировать спрос, а не производство. В свою очередь на АвтоВАЗе идею поддержали.

Напомним, что автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 2022 года. В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что производственную площадку может выкупить казахстанская «Астана Моторс».

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