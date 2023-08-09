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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 532-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 августа

Курс евро превышал 107 рублей впервые с марта 2022 года. В Московской области сбиты два беспилотника. Под обстрел попали населенные пункты в Брянской области. В Курской области упал дрон-камикадзе, в Белгородской области после падения неустановленного объекта пострадал мужчина. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:31. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: дым в районе Севастопольской бухты связан с тренировкой расчетов РХБЗ, в городе все спокойно.

11:58. Польша пытается увязать требования репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны с российской спецоперацией на территории Украины — Handelsblatt.

11:37. Курс евро на Мосбирже превышал 107 руб. впервые с марта 2022 года.

11:32. По предварительной информации, в Сергиевом Посаде взорвался ангар с пиротехникой. Экстренные службы сообщили ТАСС, что причиной взрыва, предварительно, стал не беспилотник.

11:20. 11 человек пострадали после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе — экстренные службы.

11:11. Губернатор Московской области Воробьев: по происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время.

11:04. Экстренные службы сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории Загорского оптико-механического завода.

11:01. В Сергиевом Посаде произошел взрыв.

10:36. Владимир Путин внес в Госдуму поправки об изменении информирования ООН и Совета Европы о военном положении. После их принятия РФ не будет информировать генсека Совета Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения.

10:25. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено — оперштаб.

10:14. За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 115 прилетов — губернатор Гладков.

9:52. ФСБ сообщила, что задержала россиянина по подозрению во взрыве газопровода в крымском поселке Кореиз в июне.

9:43. Западные официальные лица дают «все более трезвые» оценки перспективам украинского контрнаступления — CNN.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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9:42. Участники спецоперации приступили к подготовке операторов беспилотников военного назначения на базе Севастопольского государственного университета, там начался новый месячный курс — советник врио главы ДНР Ян Гагин.

9:41. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто — Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

9:21. В Волчанске Харьковской области Украины в результате обстрелов поврежден элеватор — глава областной военной администрации Олег Синегубов.

8:45. Белгородский губернатор Гладков: в селе Колотиловка Краснояружского района упал неустановленный объект, в результате загорелся сенник, есть пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы.

8:43. «Домодедово» временно закрывался ночью на прием и вылет самолетов, но сейчас работает штатно — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

8:40. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что под обстрел попали село Кирилловка Климовского района и поселок Белая Березка Трубчевского района.

8:33. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе, ребенок получил легкие ранения.

8:15. Минобороны РФ: над Московской областью была пресечена попытка осуществить атаку беспилотниками, средствами ПВО уничтожены два БПЛА.

8:14. Латвия с 11 августа введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией.

8:12. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Домодедово и в районе Минского шоссе были сбиты два беспилотника.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 531-й

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