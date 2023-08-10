Кандидаты в президенты Эквадора остановили кампании из-за убийства соперника

Четыре кандидата в президенты Эквадора приостановили избирательные кампании после убийства их соперника Фернандо Вильявисенсио. Еще один кандидат досрочно завершил кампанию. Об этом сообщила газета El Universo.

«Я призываю каждого отодвинуть на второй план предвыборную деятельность и на время приостановить кампанию, чтобы вместе сесть и обсудить будущее страны и вместе принять решения»,— заявил кандидат от коалиции «Давайте действовать» Отто Соннехольснер в видеообращении в X (ранее Twitter).

После этого кампании приостановили Ян Топик от альянса «За страну без страха», Яку Перес от коалиции «Конечно, это возможно», и Боливар Армихос от движения «Друг». По данным El Telegrafo, лидер гонки Луиса Гонсалес из движения «Гражданская революция» досрочно завершила предвыборную встречу из-за убийства Фернандо Вильявисенсио.

Фернандо Вильявисенсио убили тремя выстрелами в голову, когда он покидал встречу с избирателями в одной из школ столицы Эквадора — Кито. Еще девять человек были ранены. По данным агентства EFE, Фернандо Вильявисенсио получал угрозы за пару недель до покушения. Подозреваемого в убийстве смертельно ранили при аресте, он умер.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий президент Гильермо Лассо созвал досрочные выборы для роспуска парламента, поскольку тот тормозил реформы правительства. При этом Гильермо Лассо отказался баллотироваться на досрочных выборах.

Анастасия Ларина