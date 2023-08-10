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Коммерсантъ FM
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Во «Внуково» и «Домодедово» после атаки БПЛА задержали прилет 30 рейсов

После сообщения властей о сбитых в Калужской области и Подмосковье беспилотниках в аэропортах «Внуково» и «Домодедово» был задержан прилет почти 30 рейсов, следует из онлайн-табло «Внуково» и «Домодедово».

В «Домодедово» отложены посадки 20 рейсов, во «Внуково» — 9 рейсов. Кроме того, во «Внуково» был задержали вылет трех рейсов.

Сегодня ночью два беспилотника, двигавшихся по направлению Москве, сбили в районе ЦКАД и над Калужской областью. Еще два сбили вблизи Севастополя, девять беспилотников подавили системы радиоэлектронной борьбы, они упали в акватории Черного моря.

Анастасия Ларина

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