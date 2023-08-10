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Коммерсантъ FM
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Пришли за ФСБ

Закончено дело о взятках борцов с коррупцией в спецслужбе

Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников управления ФСБ по Самарской области. Будучи офицерами отдела собственной безопасности (ОСБ), подполковник Михаил Горбунов и капитан Иван Гудков вымогали крупную взятку у самарского предпринимателя, который попал в поле зрения полиции за махинации. Факт коррупции вскрылся позже, когда один из чекистов уже получил повышение, став во главе отдела экономической безопасности управления. В ходе следствия были выявлены и другие случаи мздоимства и злоупотреблений.

Точку в расследовании уголовного дела уже бывших сотрудников ФСБ поставил на днях 235-й гарнизонный военный суд Москвы, ограничивший в сроках ознакомления с собранными следователями Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР материалами экс-подполковника Михаила Горбунова. Его предполагаемый подельник капитан Иван Гудков, по некоторым данным, уже успел прочитать дело. В ближайшее время обвинительное заключение поступит для утверждения в Главную военную прокуратуру, а оттуда — в Самарский гарнизонный военный суд.

Михаилу Горбунову вменяют три эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), одной крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и два случая злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Похожий список обвинений и у бывшего капитана Ивана Гудкова, который, как считает следствие, как минимум однажды действовал заодно со старшим по званию сослуживцем.

Начало активной фазы расследования этого уголовного дела было положено 9 июня прошлого года, когда Ивана Гудкова задержали в Москве в кабинете следователя ГВСУ СКР. В этот же день было возбуждено первое уголовное дело о взяточничестве. Поводом для него послужило, по некоторым данным, заявление одного из руководителей ООО «Сэсла Самара» Максима Жданова, который сообщил, что в 2021–2022 годах он вынужден был заплатить взятку в 2,3 млн руб. капитану Гудкову — старшему оперуполномоченному отдела собственной безопасности областного УФСБ. По некоторым данным, предприниматель, который специализировался на аренде и лизинге машин и оборудования, оказался в поле зрения оперативников за некие махинации с нефтепродуктами. «Решальщиком» в данном вопросе якобы и выступил контрразведчик, запросив деньги «за совершение действий (бездействия) в пользу последнего и управляемого тем ООО, которые входят в его служебные полномочия, а равно за общее покровительство и попустительство по службе». После задержания капитан настаивал, что все обвинение строится исключительно на показаниях коммерсанта, который уже получил срок за свои деяния и теперь его оговаривает. Однако следователи утверждали, что у них есть и другие доказательства противоправной деятельности контрразведчика. А спустя пару месяцев и сам Иван Гудков признал вину, правда уточнив, что в его действиях содержится лишь состав особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), но никак не взятка.

В сентябре прошлого года был задержан и сослуживец Ивана Гудкова по ОСБ Михаил Горбунов. Его схватили во время утренней зарядки на пляже приехавшие из Москвы бойцы спецназа. К тому времени подполковник, ранее служивший старшим оперативником в ОСБ, успел получить повышение, став начальником 2-го отделения в отделе экономической безопасности (ОЭБ) УФСБ. Как и Иван Гудков, он через своих адвокатов не раз просил изменить избранную ему меру пресечения с содержания в СИЗО на любую другую, включая самую реальную в данной ситуации — домашний арест или в Москве, или в Самаре. Каждый раз суды ему отказывали, указывая, что он обладает опытом оперативной работы с 2013 года (Гудков — с 2015 года), как один из руководителей ОЭБ имеет «большие административные ресурсы» и «достаточно хорошо осведомлен о тактике и методах оперативно-разыскной деятельности и следственной работы, а приобретенные в период службы навыки могут быть им использованы для воспрепятствования расследованию». Все эти доводы подтверждались справками УСБ ФСБ.

Недавно Михаилу Горбунову предъявили обвинение в окончательной редакции — получении взяток в 2020–2022 годах в соучастии с капитаном Гудковым в 3 млн руб. и лично в 2 млн руб., в 1 млн руб. и 500 тыс. руб., а также использовании «служебных полномочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства».

Адвокаты обвиняемых в комментариях “Ъ” категорически отказали.

Сергей Сергеев

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