Самарскому офицеру предоставили московский СИЗО

235-й гарнизонный военный суд продлил до 8 марта 2023 года срок содержания под стражей бывшему начальнику 2-го отдела ОЭБ УФСБ по Самарской области подполковнику Михаилу Горбунову. В конце сентября его доставили в Москву, где обвинили в получении взяток в особо крупном размере. Детали вменяемых офицеру преступлений устанавливает Главное военно-следственное управление (ГВСУ) СКР, однако известно, что обвиняемый и некоторые из его возможных сообщников могли покрывать деятельность оргпреступных группировок в Самарской области.

Михаил Горбунов был задержан в Самаре сотрудниками центрального аппарата ФСБ 22 сентября 2022 года. При задержании он сопротивления не оказывал и вскоре был доставлен в Москву, где ему предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере, связанных с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вскоре ему избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу, теперь ее срок продлен еще на пять месяцев.

Мотивируя необходимость дальнейшего пребывания подполковника в СИЗО, представитель ГВСУ СКР сообщил, что обвиняемый обладает навыками оперативной работы и обширными связями в правоохранительных органах и, оказавшись на свободе, может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия либо иным способом помешать расследованию. Представитель ГВСУ отметил, что Михаил Горбунов обвиняется в тяжком преступлении, предусматривающем наказание до 15 лет заключения с наложением семидесятикратного штрафа от суммы взятки. Поэтому, по мнению следствия, у оперативника имеются мотивы, чтобы помешать производству по делу.

Представитель следствия не стал подробно вдаваться в детали инкриминируемых фигуранту деяний. Но ранее сообщалось, что обвиняемый и некоторые другие силовики фигурируют в делах о покровительстве приволжским этническим ОПГ. До того как Михаил Горбунов перешел на работу в отдел экономической безопасности, он работал в службе собственной безопасности УФСБ по Самарской области.

Началась история с задержанием Михаила Горбунова с расследования кражи 187 млн руб. у некоего сызранского хакера по фамилии Мочалов, которого разрабатывали местные оперативники УФСБ. Он пытался незаконно получить доступ к информационным государственным ресурсам, за что и получил год ограничения свободы. Однако во время следствия злоумышленник утверждал, что у него пропали биткойны. Разбирательство с этим вопросом привело к задержанию некоторых силовиков, которые якобы на допросах дали показания и против Михаила Горбунова.

Сейчас в деле имеются несколько заявлений от граждан на подполковника Горбунова. В частности, владелец частной автомастерской утверждает, что офицер якобы требовал, чтобы предприниматель отказался от показаний на представителя местной ОПГ, который вымогал у владельца мастерской деньги.

По данным “Ъ”, вины в получении взяток подполковник Горбунов не признает. В суде его адвокат Марат Пирмагомедов настаивал, что обвинение в коррупции не аргументировано, поскольку его клиента никто не брал с поличным. Так что, утверждал защитник, следствие в основном оперирует догадками. Также адвокат указал, что следствие не представило доказательств того, что, находясь вне СИЗО, Михаил Горбунов скроется или будет мешать следствию. Адвокат просил избрать подполковнику меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Но суд взял сторону следствия. Ход расследования и итоги заседания адвокат не стал комментировать “Ъ”.

Алексей Соковнин