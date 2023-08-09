Советник ульяновского губернатора Игорь Эдель арестован по делу о взятке

Ленинский районный суд Ульяновска до 7 октября арестовал советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Игорь Эдель был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Эдель

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Игорь Эдель

Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Задержание Эделя было произведено 8 августа. В ходе той же операции силовиков был задержан мэр Димитровграда Андрей Большаков. В его машине была обнаружена крупная сумма денег. Сегодня, 9 августа, суд арестовал мэра, а гордума отправила его в отставку в связи с утратой доверия.

По данным источников «Ъ», всего в ходе операции было задержано около десяти человек. Один из собеседников «Ъ», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что Игорь Эдель был задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере от представителей московской строительной компании.

Подробнее об операции СКР — в публикации «Ъ» «Мэру не дали отсидеться в машине».

Эрдни Кагалтынов