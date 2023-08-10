В Хакасии нашлось место для дискуссий

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) пытается убедить своего основного оппонента на сентябрьских выборах депутата Госдумы Сергея Сокола («Единая Россия») выйти с ним «один на один». В среду он уже во второй раз призвал господина Сокола провести дебаты, но не в рамках стандартной предвыборной агитации, а «на любой независимой интернет-площадке». Единоросс ранее говорил, что готов к дискуссии на телевидении, но примет ли он «нестандартный» вызов господина Коновалова, пока непонятно. Участие действующих губернаторов в дебатах — большая редкость: в этом году последовать примеру хакасского главы готовы единицы.
Сергей Сокол знаком с любыми методами ведения дебатов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Первый призыв к очному разговору Валентин Коновалов разместил в Telegram еще 7 августа. «До сих пор вы только задаете вопросы и предъявляете претензии правительству Хакасии, причем адресуете их не напрямую, а в обезличенное интернет- и медиапространство,— упрекнул он Сергея Сокола.— Приходите на дебаты: поговорим честно, обсудим проблемы, стратегию развития Хакасии».
Ответ единоросса не заставил себя ждать. Уже на следующий день на встрече с жителями господин Сокол дал понять, что уклоняться от разговора с оппонентом не собирается: «Дебаты предусмотрены законом, они состоятся в любом случае и при любой погоде». По словам депутата, это «отлаженный процесс» на телевидении, который проходит в рамках каждой избирательной кампании, поэтому бросать кому-то вызов — это все равно что «требовать от воды быть мокрой». Также он напомнил, что баллотируется в губернаторы не один — кандидатов четверо.
В тот же день в республиканском избиркоме прошла жеребьевка эфирного времени для «совместных агитационных мероприятий» (так официально называются дебаты), которые начнутся 14 августа. Они пройдут в эфире телеканалов РТС, «Россия 1» и «Россия 24», а также на радиостанциях «РТС Радио», «Хакасия ФМ» и «Радио Россия».
Однако 9 августа Валентин Коновалов пошел дальше и заявил, что приглашает Сергея Сокола на совсем другие дебаты: «Мы должны встретиться один на один. Лицом к лицу. Вы и я. В формате "вопрос — ответ"»,— написал он в Telegram. Коммунист призвал единоросса назвать «белое — белым, а черное — черным» и предложил для дискуссии «любую независимую интернет-площадку».
На момент подготовки публикации Сергей Сокол на этот вызов не ответил. В хакасском отделении «Единой России» (ЕР) “Ъ” сообщили, что «дебаты проводятся согласно утвержденному регламенту на государственных телеканалах». Осведомленный источник “Ъ” в команде господина Сокола говорит, что отвечать на второй вызов господина Коновалова единоросс не будет, потому что «не очень понятно, что именно тот предлагает». Через третьих лиц коммунист предложил встретиться в ИА «Хакасия», но в команде Сергея Сокола это агентство не считают независимой площадкой, да и подходящей студии там нет, продолжает собеседник “Ъ”: «Такое впечатление, что Валентин Коновалов предлагает выйти один на один».
Впрочем, другие источники “Ъ” вполне допускают вариант с дебатами «один на один». Собеседник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, уверяет, что Сергей Сокол к ним готов, а осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), утверждает, что такой вариант рассматривался еще до предложения Валентина Коновалова. По его словам, в АП считают, что такие дебаты возможны, но тогда необходимо обеспечить равенство кандидатов: словесные поединки должны пройти между всеми участниками выборов. «Такой вариант может быть неудобен телеканалам»,— объяснят собеседник “Ъ”. Наконец, еще один источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в Хакасии, говорит, что пока на телеканалах планируются только классические для последнего времени дебаты с участием всех четырех кандидатов.
Два других кандидата — депутат хакасского парламента от ЛДПР Михаил Молчанов и казанский предприниматель Владимир Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России»,— в стороне от пока что заочной баталии не остались. Последний, например, сам вызвал Валентина Коновалова на дебаты, призвав объясниться, почему глава региона пытался помешать ему участвовать в выборах (КПРФ оспаривала регистрацию господина Грудинина, но в итоге он был допущен решением Центризбиркома). «Сегодня очень много информации, часть из нее — лживая. А дебаты — это самый прямой, открытый вариант эту информацию узнать»,— сказал “Ъ” господин Молчанов.
Политолог Константин Лукин напоминает, что губернаторы крайне редко дебатируют с оппонентами, поскольку считают, что «поднимать» их до своего уровня нельзя. В этом году, например, о намерении принять участие в дебатах пока заявили только врио главы Смоленской области Василий Анохин (ЕР) и орловский губернатор Андрей Клычков (КПРФ). В окружении врио главы Чукотки Владислава Кузнецова “Ъ” заявили, что тот будет решать «по обстоятельствам». А губернатор Магаданской области Сергей Носов согласится, если его позовут, сказала “Ъ” начальник управления информационной политики региона Татьяна Хрипун: «Не пригласят — не будет». По данным новосибирского отделения ЕР, губернатор Андрей Травников участвовать в дебатах не планирует. В остальных регионах, где в сентябре пройдут выборы, главы еще не приняли окончательное решение на этот счет.
«Я не очень понимаю штаб Коновалова, который сам вызвал Сокола дебатировать. Глава республики в силу некоторых особенностей — не очень хороший спикер. В отличие как раз от Сокола, который умеет и любит вести дискуссии, делает это с юмором, и в целом должен смотреться лучше,— говорит глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.— Но, возможно, решено было сыграть на том, что вызывающий обычно смотрится более решительно, чем принимающий вызов».