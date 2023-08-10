В Хакасии нашлось место для дискуссий

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) пытается убедить своего основного оппонента на сентябрьских выборах депутата Госдумы Сергея Сокола («Единая Россия») выйти с ним «один на один». В среду он уже во второй раз призвал господина Сокола провести дебаты, но не в рамках стандартной предвыборной агитации, а «на любой независимой интернет-площадке». Единоросс ранее говорил, что готов к дискуссии на телевидении, но примет ли он «нестандартный» вызов господина Коновалова, пока непонятно. Участие действующих губернаторов в дебатах — большая редкость: в этом году последовать примеру хакасского главы готовы единицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сокол знаком с любыми методами ведения дебатов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Сокол знаком с любыми методами ведения дебатов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый призыв к очному разговору Валентин Коновалов разместил в Telegram еще 7 августа. «До сих пор вы только задаете вопросы и предъявляете претензии правительству Хакасии, причем адресуете их не напрямую, а в обезличенное интернет- и медиапространство,— упрекнул он Сергея Сокола.— Приходите на дебаты: поговорим честно, обсудим проблемы, стратегию развития Хакасии».

Ответ единоросса не заставил себя ждать. Уже на следующий день на встрече с жителями господин Сокол дал понять, что уклоняться от разговора с оппонентом не собирается: «Дебаты предусмотрены законом, они состоятся в любом случае и при любой погоде». По словам депутата, это «отлаженный процесс» на телевидении, который проходит в рамках каждой избирательной кампании, поэтому бросать кому-то вызов — это все равно что «требовать от воды быть мокрой». Также он напомнил, что баллотируется в губернаторы не один — кандидатов четверо.

В тот же день в республиканском избиркоме прошла жеребьевка эфирного времени для «совместных агитационных мероприятий» (так официально называются дебаты), которые начнутся 14 августа. Они пройдут в эфире телеканалов РТС, «Россия 1» и «Россия 24», а также на радиостанциях «РТС Радио», «Хакасия ФМ» и «Радио Россия».

Однако 9 августа Валентин Коновалов пошел дальше и заявил, что приглашает Сергея Сокола на совсем другие дебаты: «Мы должны встретиться один на один. Лицом к лицу. Вы и я. В формате "вопрос — ответ"»,— написал он в Telegram. Коммунист призвал единоросса назвать «белое — белым, а черное — черным» и предложил для дискуссии «любую независимую интернет-площадку».

На момент подготовки публикации Сергей Сокол на этот вызов не ответил. В хакасском отделении «Единой России» (ЕР) “Ъ” сообщили, что «дебаты проводятся согласно утвержденному регламенту на государственных телеканалах». Осведомленный источник “Ъ” в команде господина Сокола говорит, что отвечать на второй вызов господина Коновалова единоросс не будет, потому что «не очень понятно, что именно тот предлагает». Через третьих лиц коммунист предложил встретиться в ИА «Хакасия», но в команде Сергея Сокола это агентство не считают независимой площадкой, да и подходящей студии там нет, продолжает собеседник “Ъ”: «Такое впечатление, что Валентин Коновалов предлагает выйти один на один».

Впрочем, другие источники “Ъ” вполне допускают вариант с дебатами «один на один». Собеседник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, уверяет, что Сергей Сокол к ним готов, а осведомленный источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), утверждает, что такой вариант рассматривался еще до предложения Валентина Коновалова. По его словам, в АП считают, что такие дебаты возможны, но тогда необходимо обеспечить равенство кандидатов: словесные поединки должны пройти между всеми участниками выборов. «Такой вариант может быть неудобен телеканалам»,— объяснят собеседник “Ъ”. Наконец, еще один источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в Хакасии, говорит, что пока на телеканалах планируются только классические для последнего времени дебаты с участием всех четырех кандидатов.

Два других кандидата — депутат хакасского парламента от ЛДПР Михаил Молчанов и казанский предприниматель Владимир Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России»,— в стороне от пока что заочной баталии не остались. Последний, например, сам вызвал Валентина Коновалова на дебаты, призвав объясниться, почему глава региона пытался помешать ему участвовать в выборах (КПРФ оспаривала регистрацию господина Грудинина, но в итоге он был допущен решением Центризбиркома). «Сегодня очень много информации, часть из нее — лживая. А дебаты — это самый прямой, открытый вариант эту информацию узнать»,— сказал “Ъ” господин Молчанов.

Политолог Константин Лукин напоминает, что губернаторы крайне редко дебатируют с оппонентами, поскольку считают, что «поднимать» их до своего уровня нельзя. В этом году, например, о намерении принять участие в дебатах пока заявили только врио главы Смоленской области Василий Анохин (ЕР) и орловский губернатор Андрей Клычков (КПРФ). В окружении врио главы Чукотки Владислава Кузнецова “Ъ” заявили, что тот будет решать «по обстоятельствам». А губернатор Магаданской области Сергей Носов согласится, если его позовут, сказала “Ъ” начальник управления информационной политики региона Татьяна Хрипун: «Не пригласят — не будет». По данным новосибирского отделения ЕР, губернатор Андрей Травников участвовать в дебатах не планирует. В остальных регионах, где в сентябре пройдут выборы, главы еще не приняли окончательное решение на этот счет.

«Я не очень понимаю штаб Коновалова, который сам вызвал Сокола дебатировать. Глава республики в силу некоторых особенностей — не очень хороший спикер. В отличие как раз от Сокола, который умеет и любит вести дискуссии, делает это с юмором, и в целом должен смотреться лучше,— говорит глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.— Но, возможно, решено было сыграть на том, что вызывающий обычно смотрится более решительно, чем принимающий вызов».

Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах, Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”