Уволился вице-губернатор Белгородской области Иван Будлов

Иван Будлов ушел с поста вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Белгородской области. Данные о нем пропали с сайта облправительства. Также эту информацию господин Будлов подтвердил изданию «Фонарь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что чиновник якобы уволился по собственному желанию в связи с переходом на новую работу «за пределами области».

О назначении господина Будлова на эту должность стало известно в ноябре 2021 года. Уточнялось, что до этого он работал в Генпрокуратуре РФ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об изменении структуры правительства региона. В частности он говорил о разделении должности вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Вместо нее, по словам господина Гладкова, появятся заместитель и руководитель аппарата, а также отдельный заместитель, отвечающий за взаимодействие с силовыми структурами. Последнюю должность глава региона собирался отдать бывшему начальнику пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям Дмитрию Прокопову.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте