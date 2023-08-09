Суд в Екатеринбурге оштрафовал мужчину, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 7 тыс. руб. мужчину, который напал на ребенка из-за шапки с буквой Z. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) в отношении 56-летнего Александра Неустроева прекратили «за деятельным раскаянием».

Напомним, 21 апреля около дома №35 по Волгоградской улице мужчина нецензурно обругал 11-летнего мальчика за шапку с символом Z, а также, по данным СМИ, пытался его схватить. Известно, что отец мальчика — участник специальной военной операции на Украине.

24 апреля полиция и бойцы ОМОНа задержали Александра Неустроева. Силовики сообщали, что задержанный раскаялся и извинился перед школьником и его родителями.

Поначалу в отношении Александра Неустроева было возбуждено административное дело по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако позже административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Мужчине грозило до пяти лет лишения свободы.

Полина Хабарова, Екатеринбург