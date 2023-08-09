Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в новых регионах России

Верховная рада одобрила обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям, в котором призывает не признавать выборы в присоединенных к России субъектах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они пройдут 10 сентября, в Единый день голосования. За принятие обращения проголосовали 287 депутатов, 58 воздержались, против — ни одного, сообщается на сайте Верховной рады.

«Очередная попытка России оправдать незаконную попытку аннексии временно оккупированных ею частей территории Украины свидетельствует о ее нежелании завершить вооруженную агрессию»,— говорится в тексте принятого постановления, которое предлагает принять обращение.

Депутаты призывают мировое сообщество не признавать легитимность ни одного выборного органа РФ в четырех регионах. В обращении Верховная рада также призывает признать, что действия РФ, связанные с проведением выборов на занятых территориях, подтверждают невозможность проведения мирных переговоров до полного вывода российских войск.

Рада также призывает международные мониторинговые организации игнорировать возможные приглашения наблюдателей на выборы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях со стороны России.

10 сентября 2023 года — единый день голосования в РФ. В этот день планируется провести выборы высших должностных лиц в 20 субъектах России, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам в одномандатных избирательных округах.

В июне Центризбирком России одобрил запрос ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении там выборов в предстоящий единый день голосования. Всего, по данным ЦИКа, в новых регионах будет проведено около 80 избирательных кампаний в местные парламенты и муниципальные образования.

На выборах в законодательное собрание Херсонской области будет разрешено голосовать по украинскому паспорту. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в случае ухудшения ситуации в новых регионах выборы в них могут быть отложены на более поздний срок.

Эрдни Кагалтынов