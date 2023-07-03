Памфилова доложила Путину, что в случае ухудшения ситуации выборы в новых регионах отложат

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в Кремле. На встрече госпожа Памфилова заявила, что в случае ухудшения ситуации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы там могут отложить. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Но поскольку ситуация непростая, все может быть. И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы в каком-то районе, ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жителям, то у нас есть право выборы в том или ином районе отложить»,— сказала госпожа Памфилова.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

Элла Памфилова также заявила, что в этом году, по ожиданиям ЦИК, в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примут участие около 21,5 млн избирателей из 25 регионов страны. «Еще отличие в том, что это будет одновременно проходить в пяти часовых поясах из 11-и, это тоже скачок вперед. Мы считаем, что это большой прогресс. С другой стороны, мы действуем очень осторожно, не спешим. Все-таки для нас самое главное – это безопасность»,— сказала она. Электронного голосования на выборах в новых регионах пока не будет, уточнила она.

Элла Памфилова также сообщила, что цифровая система ГАС «Выборы» будет готова к выборам президента России в 2024 году. Она отметила, что основным преимуществом новой системы будет полная автономность от глобального интернета.

В июне ЦИК одобрил запрос всех ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении там выборов в предстоящий Единый день голосования. Выборы во всех четырех субъектах РФ будут проходить в течение трех дней, при этом по решению региональных избиркомов на них могут применяться все дополнительные виды голосования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Олеся Павленко