На выборах в Херсонской области можно будет голосовать по украинскому паспорту

На выборах в Законодательное собрание Херсонской области, которые состоятся 10 сентября, будет разрешено голосовать по паспорту гражданина Украины, а также по ряду других украинских документов. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Захарова

Фото: Избирательная комиссия Херсонской области / «Таврия» Марина Захарова

Фото: Избирательная комиссия Херсонской области / «Таврия»

«Проголосовать можно будет в том числе с использованием следующих документов: паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением и без приложения, иной документ, который выдан уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года и уполномоченным органом РФ, выданным после 30 сентября 2022 года, например, водительское удостоверение»,— отметила госпожа Захарова (цитата по Telegram-каналу избиркома).

По ее словам, такое решение региональный избирком принял, чтобы предоставить возможность участвовать в голосовании как можно большему числу жителей Херсонской области, не все из которых еще получили российские паспорта. Марина Захарова уточнила, что желающий проголосовать на выборах 10 сентября гражданин Украины должен будет предъявить участковой избирательной комиссии документ, подтверждающий, что он зарегистрирован на территории Херсонской области.

В июне Центризбирком России одобрил запрос ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении там выборов в предстоящий Единый день голосования. Выборы во всех четырех субъектах РФ будут проходить в течение трех дней, при этом по решению региональных избиркомов на них могут применяться все дополнительные виды голосования. 3 июля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Центризбиркома заявила, что в случае ухудшения ситуации в новых регионах выборы в них могут быть отложены на более поздний срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Александр Кислов