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Коммерсантъ FM
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Центризбирком разрешил новым регионам провести выборы

Центризбирком (ЦИК) единогласно одобрил запрос всех четырех новых субъектов РФ о проведении там выборов в предстоящий Единый день голосования. Такое решение принято по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. В целях безопасности регионам разрешено сократить сроки избирательных действий, но не более чем на половину. О принятом решении ЦИК сегодня же намерен известить президента — этого требует закон, напомнила госпожа Памфилова. Регионы должны представить в ЦИК календарные планы по подготовке и проведению выборов.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Элла Памфилова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего, по данным ЦИКа, в новых регионах будет проведено около 80 избирательных кампаний. Так, в Донецкой народной республике пройдут выборы депутатов Народного совета (парламента) и представительных органов 21 муниципального образования. В Луганской народной республике, помимо депутатов Народного совета, выберут также представительные органы 28 муниципальных образований. В Запорожской области будут избирать депутатов заксобрания и представительных органов 16 муниципальных образований. Наконец, в Херсонской области предстоят выборы областного парламента и представительных органов 14 муниципальных образований.

Выборы во всех четырех субъектах РФ будут проходить в течение трех дней, при этом по решению региональных избиркомов на них могут применяться все дополнительные виды голосования — как досрочное (для труднодоступных местностей, транспортное сообщение с которыми затруднено), так и голосование вне избирательных участков. Такая конструкция позволит избежать концентрации избирателей и минимизировать риски, пояснил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Анастасия Корня

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