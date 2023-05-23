Головная компания «Мать и дитя» проведет делистинг с Лондонской биржи

Группа компаний MD Medical («Мать и дитя») решила прекратить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Решение принято из-за приостановки торгов ее расписками.

«Группа компаний MD Medical… уведомляет о своем намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже»,— говорится в сообщении компании.

Торги глобальными депозитарными расписками группы компаний «Мать и дитя» продолжатся на Мосбирже. Права держателей бумаг сохраняются в полном объеме.

«Мать и дитя» — одна из крупнейших на российском рынке частных медицинских услуг. Она принадлежит МD Medical Group Investment, зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основным акционером компании является ее основатель Марк Курцер. В России у компании действует 53 учреждения: 10 госпиталей и 43 клиники в 26 российских регионах.

Анастасия Ларина