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Коммерсантъ FM
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Российский бизнес вложился по максимуму

Какие сделки за рубежом совершили компании

Объем российских инвестиций в зарубежные активы достиг максимума за пять лет. К такому выводу пришли аналитики агентства AK&M, с их отчетом ознакомился РБК. За первые полгода отечественные компании или фирмы с российскими корнями совершили за рубежом восемь сделок, общая сумма которых достигла $3,3 млрд. Это в 12,5 раз больше, чем в прошлом году, — тогда отечественный бизнес потратил на вложения за рубежом $250 млн.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вместе с тем рекордный за пять лет объем обеспечили всего несколько крупных сделок. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Крупнейшей сделкой в первом полугодии стала покупка компанией «Росатом» части уранового месторождения Буденовское в Казахстане, одного из самых больших в мире. Подготовка заняла несколько лет, зарубежные СМИ оценивали сумму вложений со стороны российского игрока более чем в $1,5 млрд.

Вторая крупная сделка — приобретение компанией АCG Acquisition никелевого и медного месторождений в Бразилии. Она проходила при участии консорциума иностранных инвесторов, и, по данным Bloomberg, вложения достигли $1 млрд. Эта фирма бывшего исполнительного директора «Русала» Артема Волынца, она зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Третьей по объему аналитики называют продажу турецкой топливной компании и сети АЗС Aytemiz Akaryakit российской «Татнефти». Инвестиции последней оцениваются почти в $340 млн.

Были и сделки, которые не состоялись. Правительство Германии, например, заблокировало продажу аэропорта Франкфурт-Хан компании NR Holding, которая принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину. По данным местных СМИ, фирма собиралась инвестировать в покупку $20 млн.

Какие есть возможности для вложений российских компаний за рубежом? Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев считает, что бизнесу интересно инвестировать в проекты лояльных к РФ стран:

«В так называемых недружественных государствах возможностей-то фактически и нет, так что есть желание попытаться расширить свое присутствие в других странах.

В этом есть определенный резон: если закрывались одни рынки, значит, надо пытаться усиливать, увеличить свое присутствие на других.

Все-таки экспортная составляющая и вообще бизнес с точки зрения добавленной стоимости зачастую именно за рубежом показывается.

Что происходит на российском рынке слияний и поглощений

Также с учетом того, насколько важной отраслью сейчас становится сельское хозяйство и продовольствие, возможно, мы увидим на зарубежных рынках и присутствие отечественных компаний в смысле покупки каких-то активов. Это те товары, которые вне санкций, а это важное преимущество для таких сфер».

Кроме того, по данным АК&M, российский бизнес активно продает купленные ранее зарубежные активы. В первые полгода было 19 подобных сделок на общую сумму почти $3,5 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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