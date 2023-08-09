Возвращение из-за границы

Активность на российском рынке слияний и поглощений (M&A) сохраняется на высоком уровне. Объем сделок во втором квартале составил $12,5 млрд, показав третий результат за три года. В дальнейшем эксперты ожидают продолжения роста числа сделок, но снижения их объема. В основном речь пойдет о выходе российских собственников из зарубежных активов, тогда как процесс продажи иностранными владельцами бизнеса в РФ будет осложнен жесткими законодательными требованиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным АК&М, по итогам второго квартала на российском рынке M&A состоялось 172 сделки на $12,5 млрд. В денежном выражении результат совпадает с показателем первого квартала, но в количественном выражении рынок вырос в 1,5 раза, причем более трети сделок состоялось в июне. В отчетном периоде прошли две крупные сделки стоимостью более $1 млрд — продажа ЛУКОЙЛом нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии за $1,61 млрд и покупка «Росатомом» трех участков уранового месторождения Буденовское в Казахстане за $1,6 млрд. В предыдущем квартале крупная сделка была одна — покупка банком ВТБ банка «ФК Открытие» за $4,83 млрд.

Во втором квартале лидерство по количеству сделок сохранил сектор строительства и девелопмента (72 сделки). В денежном выражении лидерами стали горнодобывающий сегмент ($2,62 млрд) и ТЭК ($2,14 млрд). «В дальнейшем строительство тоже будет в тренде, сегмент сохранит большую долю рынка. Однако объемы сделок будут постепенно сокращаться»,— полагает заместитель гендиректора AK&М Людмила Еремина. По ее мнению, причина в «завершении консолидации предприятий в руках госсектора и крупного бизнеса», переизбытке предложения, сворачивании инвестиционных программ и, как следствие, падении спроса на ранее популярные активы.

Между тем сфера торговли и услуг (гостиничный бизнес, курорты, реклама) уже стала конкурировать со строительством по части вложения денег. По данным AK&М, по итогам отчетного квартала в этом сегменте заключено 12 сделок средним объемом $20 млн. «Среди долгосрочных трендов можно выделить консолидацию в сегментах, чей бизнес вырос после ухода иностранных компаний, например в секторе кибербезопасности»,— отмечает менеджер проектов инвестиционного банка Aspring Capital Алексей Махов.

В перспективе объемы рынка M&A будут поддерживаться в первую очередь выходом российских инвесторов из зарубежных активов. «Если ранее из своих активов выходили банки, теперь пришла очередь металлургов, которые ранее продавали в основном сбытовые подразделения за рубежом, но в последнее время стали выставлять на продажу и производственные мощности»,— отмечает госпожа Еремина.

Уход зарубежных инвесторов с российского рынка будет сдерживать ужесточение регулирования. Правкомиссия установила для иностранцев, желающих продать российские подразделения, особые условия: скидка не менее 50% от стоимости, рассрочка платежа для покупателя на один-два года и уплата в бюджет не менее 10% от суммы сделки. Некоторые зарубежные инвесторы теперь просто не смогут продать бизнес в РФ. Ряд стратегических активов, в первую очередь в ТЭКе, государство просто забирает под «временный контроль».

Из средних и небольших российских активов иностранные инвесторы и сами не стремятся выходить с учетом «относительной нормализации экономической ситуации» и возможности получения прибыли в условиях сниженной конкуренции, отмечают эксперты (см. также стр. 7). «Акционерные структуры некрупных иностранных компаний часто не испытывают на себе политического давления в странах, где находится их штаб-квартира»,— добавляет управляющий партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Артем Самсонов.

В самих российских компаниях может активизироваться «смена поколений» — продажа собственности бенефициарами, которые по разным причинам не смогли создать семейный бизнес и организовать передачу активов детям, отмечают эксперты. Кроме того, через некоторое время российский рынок ожидают сделки по «перетасовке ранее приобретенных активов». По словам господина Самсонова, это может выражаться «в перепродаже активов стратегическим игрокам, выходе непрофильных инвесторов из консорциумов и появлении новых крупных бенефициаров в компаниях, где ранее активы были выкуплены менеджментом».

Полина Трифонова