Над рублем августеют тучи

Первая неделя традиционно непростого месяца для российских рынков выдалась тяжелой для рубля. Курс доллара на биржевых торгах впервые с марта 2022 года превышал уровень 96 руб./$, курс евро поднимался выше 106 руб./€. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее. Факторов, которые могли бы способствовать перелому тенденции, пока немного. Продолжающийся рост цен на нефть может сказаться на российском валютном рынке не раньше осени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощь рублю от дорогой нефти ожидается не раньше сентября

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Помощь рублю от дорогой нефти ожидается не раньше сентября

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Курс доллара на торгах Московской биржи в пятницу, 4 августа, впервые с конца марта 2022 года достигал отметки 96,28 руб./$. Несмотря на то что по итогам дня курс остановился на отметке 95,68 руб./$., по сравнению с предыдущим закрытием он прибавил почти 70 коп., а за неделю вырос почти на 4 руб. Курс евро, поднимавшийся в ходе биржевых торгов выше 106 руб./€, закрылся на отметке 105,6 руб./€. Этот результат на 3,4 руб. выше закрытия предыдущего дня и на 4,7 руб. выше закрытия недельной давности. Курс китайской валюты достиг отметки 13,3 руб./CNY, прибавив за неделю более 4%.

При этом валютные торги пятницы проходили активно, но без ажиотажа. Объем торгов долларом с поставкой «завтра» превысил 113 млрд руб.— максимума с конца июня. Объем торгов юанем показал среднее значение с начала лета — 125 млрд руб. Объемы торгов евро также были на уровне средних показателей июля—августа (36 млрд руб.), но заметно ниже значений июня.

Таким образом, первые дни августа подтверждают статус этого месяца как одного из самых неблагоприятных для российской валюты.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, по статистике за последние 16 лет (2007–2022) «август был одним из самых худших месяцев в году для рубля наряду с январем, ноябрем и декабрем». По его словам, среди фундаментальных причин для ослабления рубля можно назвать «сезонное снижение сальдо текущего счета платежного баланса РФ, в том числе из-за повышенного спроса на валюту для зарубежных отпусков». Как указывает главный аналитик ПСБ Денис Попов, снижение внешнеторгового профицита (устойчивое уменьшение экспорта при высоком импорте) является базовым фактором ослабления рубля. Кроме этого, ликвидность рынка, пониженная из-за отсутствия некоторых участников, поэтому «рубль острее реагирует на всплески спроса на валюту», подчеркивает господин Васильев.

Участники рынка отмечают, что отсутствие словесных интервенций в защиту рубля со стороны властей также является одним из факторов такой динамики рубля. Ранее и представители финансового блока лишь констатировали дисбаланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ 21 июля заявила, что «у нас объемы экспорта снизились», при этом «часть экспортной выручки перешла в рубли». В конце июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что «ослабление курса рубля, прежде всего, связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее».

При этом ослабление рубля продолжилось на фоне роста цен на нефть. По данным Investing.com, котировки нефти Brent превысили уровень $86 за баррель впервые апреля этого года. С конца июня она выросла в цене на 16%. При этом дисконт российской нефти Urals сократился до минимума с марта 2022 года и составил менее $15 за баррель (см. “Ъ” от 31 июля). По оценке Минфина, в июле средняя цена основного сорта российский нефти составляла $64,4 за баррель. Однако, по мнению Михаила Васильева, текущего роста нефти не хватает для достаточного увеличения предложения валюты на российском рынке, чтобы удовлетворить повышенный спрос на нее.

Кроме того, фактические платежи по экспорту оказывают влияние на курс с определенным временным лагом.

Михаил Васильев оценивает его в среднем в один месяц. Поэтому, по словам господина Попова, через некоторое время мы увидим позитивное влияние на курс, «если рост цен на нефть закрепится и перекроет эффект от снижения физических объемов поставок нефти из России».

Вместе с тем планы Минфина перейти от продажи валюты (юаней) в рамках бюджетного правила к ее покупке (см. “Ъ” от 4 августа) не должны заметно повлиять на конъюнктуру, считают участники рынка. В частности, как напоминает господин Васильев, в первом полугодии Минфин в рамках бюджетного правила продал юаней на 500 млрд руб., но это «не удержало рубль от ослабления»: курс доллара вырос на 30%, с 70 руб./$ до 92 руб./$. В августе Банк России также продает юани из резервов на 2,3 млрд руб. в день в связи с использованием средств ФНБ. И эти продажи «будут компенсировать покупки юаней по бюджетному правилу на 1,8 млрд руб.», подчеркивает Михаил Васильев.

Эксперты настроены без излишнего оптимизма в отношении ближайшей динамики курса российской валюты.

По оценке Дениса Попова, курс доллара осенью может уйти к отметке 95 руб./$ «по мере стабилизации внешнеторгового баланса». К тому же во второй половине месяца, ближе к сроку налоговых выплат, экспортеры будут более активно продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Однако, по мнению Михаила Васильева, риски для рубля «скорее смещены в сторону дальнейшего умеренного ослабления». По его оценке, курс доллара до конца августа может достигать 99 руб./$, а курс евро — 109 руб./€.

Дмитрий Михайлович