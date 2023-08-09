Евро превышал 107 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 107 руб. впервые с 25 марта 2022 года. По состоянию на 10:38 евро растет на 0,37%, до 106,8 руб.. Доллар вырос на 0,14%, до 97,2 руб.. Курс юаня поднялся на 0,34%, до 13,4 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,94%, до 3114,4 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,78%, до 1007,61 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На этой неделе курс рубля стабилизировался: к вечеру 7 августа от пиков, достигнутых в начале дня, курсы ведущих валют откатились на 1–2%. Это произошло на фоне увеличения объема торгов юанем, достигшего 180 млрд руб., второго по величине результата за всю историю.

Подробности — в материале «Ъ» «Юань подыграл рублю».

Лаура Кеффер