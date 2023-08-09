Игорь Акинфеев награжден призом «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от «Коммерсанта» награду конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение прошло сегодня, 9 августа, на домашнем стадионе армейцев перед кубковой игрой с воронежским «Факелом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз «Вратарь года» голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз «Вратарь года» голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву на стадионе «ВЭБ Арена»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Приз «Вратарь года» имени Яшина ведет свою историю с 1960 года. По прошествии сезона лучшего голкипера определяют болельщики (голосование проходит на сайте Kommersant.ru) и специалисты (редакция «Ъ» опрашивает тренеров, функционеров, действующих игроков и обладателей приза прошлых лет).

Помимо вратаря ЦСКА в этом году на приз претендовали еще 26 футболистов. В своем выборе болельщики и профессионалы были практически единодушны.

Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в подмосковном городе Видное. С начала карьеры выступает за ЦСКА. Действующий капитан команды. Ранее он уже десять раз признавался лучшим голкипером страны (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18). В сезоне 2022/23 Акинфеев вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата и выиграл Кубок России.