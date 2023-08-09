Игорь Акинфеев награжден призом «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от «Коммерсанта» награду конкурса «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение прошло сегодня, 9 августа, на домашнем стадионе армейцев перед кубковой игрой с воронежским «Факелом».
Генеральный директор АО «Коммерсантъ», главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин (справа) вручает приз «Вратарь года» голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву на стадионе «ВЭБ Арена»
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Приз «Вратарь года» имени Яшина ведет свою историю с 1960 года. По прошествии сезона лучшего голкипера определяют болельщики (голосование проходит на сайте Kommersant.ru) и специалисты (редакция «Ъ» опрашивает тренеров, функционеров, действующих игроков и обладателей приза прошлых лет).
Помимо вратаря ЦСКА в этом году на приз претендовали еще 26 футболистов. В своем выборе болельщики и профессионалы были практически единодушны.
Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в подмосковном городе Видное. С начала карьеры выступает за ЦСКА. Действующий капитан команды. Ранее он уже десять раз признавался лучшим голкипером страны (по итогам сезонов 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18). В сезоне 2022/23 Акинфеев вместе с командой завоевал серебряные медали чемпионата и выиграл Кубок России.