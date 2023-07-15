Кто лучший футбольный вратарь России?

В рамках конкурса на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина «Ъ» опросил тренеров, футболистов, функционеров, действующих игроков и лучших голкиперов прошлых лет, кого они выделяют по итогам прошедшего сезона. Большинство отдали предпочтение игроку московского ЦСКА Игорю Акинфееву. Среди фаворитов — Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

Опрос читателей, имеющих решающий голос в выборе победителя, продолжится до 17 июля. Сделайте свой выбор на специальной странице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Руслан Нигматуллин, бывший игрок «Локомотива» (Москва) и сборной России, «Вратарь года» в 2000-м и 2001-м:

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

— Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов. Думаю, что будут звучать разные фамилии, но я буду следовать статистике и цифрам: они четче отображают расклад на футбольном поле. То количество ударов, которое отразил мой фаворит, и то количество голов, которое он предотвратил,— это главный показатель для определения его мастерства и состоятельности как вратаря. И по этим показателям он лидирует со значительным отрывом.

Лучший вратарь — тот, кто наибольшее количество раз предотвратил голы и сделал результат, который совершает много раз в течение сезона небольшие футбольные подвиги. А вратарь, просто хорошо делающий свою работу, конечно, важно, но еще не все. Например, Кержаков — хороший вратарь, опытный, но ему редко приходится вступать в игру и выручать.

Владимир Пильгуй, бывший игрок «Динамо» (Москва) и сборной СССР, «Вратарь года» в 1973-м:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Акинфеев. Для определения лучшего вратаря место его команды не главный фактор, для меня на первом месте такие качества, как стабильность, надежность и уверенность. Вот по ним Игорь на сегодня выше всех остальных: он играет без особой показухи, но надежно. В отдельных матчах и другие вратари показывали неплохую игру, но это были эпизоды, а на протяжении всего сезона такого нет. Скорее всего, к ним это с возрастом придет.

Из сегодняшних вратарей Акинфеев наиболее близок по игре к советской вратарской школе, хотя его игра, конечно, отличается. Вратари моего поколения и следующего старались больше внимания уделять технике приема мяча, старались не отбивать его, а ловить. Но сейчас и игра меняется, и мячи стали другими: у них изменился полет, и ловить их стало сложнее. Поэтому вратари и не рискуют — стараются не ловить, а отбивать.

Анзор Кавазашвили, бронзовый призер чемпионата мира (1966), играл за «Торпедо», «Вратарь года» в 1965-м и 1967-м:

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

— Только Акинфеев. Все человеческие и спортивные качества, которые должны быть у первоклассного вратаря, будут оправданно присущи сегодня только ему: спокойствие и культура в любых игровых моментах, в целом уверенное поведение на поле, качество и характер игры, выбор места, выходы во вратарской и штрафной площадках. И как результат — высокие личные нулевые показатели пропущенных мячей и лидерские результаты команды. Назовите любое другое качество, но я уверенно поставлю Игорю +5 по сравнению с другими мастерами! За много лет успешных выступлений он только наращивает свои сильные стороны. И достойно встает в один ряд с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым по длительности и успешности выступлений в основном составе за клуб и страну — более 20 лет!

А сейчас его заслуги наряду с великолепной игрой проявляются прежде всего в воспитании молодого поколения вратарской школы. Это очень важный момент!

Могу назвать талантливых вратарей, которые постепенно подтягиваются к уровню Акинфеева: Матвей Сафонов (Краснодар), Илья Лантратов (Локомотив). Но, например, суперталантливому Сафонову надо научиться простоте в своих действиях.

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России и ФК «Ростов»:

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

— Акинфеев. Он показал стабильную игру на протяжении всего футбольного сезона. Несмотря на то что Игорь закончил выступать за национальную сборную, серебро и Кубок ЦСКА — его большая заслуга! Когда определяют лучшего вратаря, то, за редким исключением, лучшим выбирается голкипер той команды, которая занимает высокое место в таблице.

Также оценивается уровень мастерства в матчах за национальную сборную. И, чего, к сожалению, сейчас у нас нет, участие в международных матчах за свой клуб. И нужно понимать, насколько велик вклад вратаря в успехи и победы своей команды! Сколько очков он помог добыть. И есть еще один важный показатель — количество голевых ошибок, повлиявших на результат. Ошибаются все, но их не должно быть много!

Михаил Галактионов, главный тренер ФК «Локомотив» (Москва):

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Илья Лантратов.

Владимир Ивич, главный тренер ФК «Краснодар»:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Матвей Сафонов.

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Ахмат» (Грозный):

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— На мой взгляд, лучшим в прошедшем сезоне был голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия.

Виктор Гаус, тренер вратарей ФК «Крылья Советов»:

Фото: ФК «Крылья Советов»

— Игорь Акинфеев однозначно лучший вратарь в РПЛ. Свой статус он показывает на протяжении нескольких лет. Уверенная игра и спокойствие позволяют защите действовать надежно. Его большая заслуга в серебряных медалях армейцев и завоевание Кубка страны. В настоящий момент конкурентов у Игоря в РПЛ нет.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «Урал»:

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Игорь Акинфеев. Он уже не раз доказал нам, что является легендой. И при этом продолжает держать высокий уровень. В завершившемся сезоне Игорь сделал большой вклад для победы в Кубке и для второго места в чемпионате. Игорь по-прежнему является самым сильным вратарем в РПЛ.

Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Факел»:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Вспомнил всех вратарей верхней восьмерки РПЛ. И, как ни крути, Игорь Акинфеев — лучший. Это вратарь, который показывает классную игру на протяжении многих-многих лет. Я не знаю, кто сможет превзойти его достижения. Такого вратаря я пока не вижу.

Сергей Юран, главный тренер ФК «Пари НН» (Нижний Новгород):

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Акинфеев. В том, что ЦСКА вторым стал и Кубок выиграл, во многом его заслуга. Его опыт, стабильность и надежность — вот основные качества. Он настоящий профессионал и точно отвечает утверждению, что вратарь — половина команды. На поле играют 11 человек, но если в воротах надежный, профессиональный и квалифицированный вратарь, который выручает, то и команда играет более уверенно и добивается результата.

В истине, что хороший вратарь — это 50% положительного результата команды, я еще раз убедился в прошлом году в Химках, когда у нас в воротах был Лантратов. Его уверенная игра в воротах — большая заслуга, что команда выскочила из зоны переходных игр.

Сергей Игнашевич, главный тренер ФК «Балтика» (Калининград):

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Лучшим в сезоне 2022–2023 годов, по моему мнению, был вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Опыт для вратаря — огромное дело!

Владимир Федотов, главный тренер ПФК ЦСКА:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Думаю, здесь ответ абсолютно очевиден — Игорь Акинфеев. Неслучайно о качествах такого вратаря говорят, что это половина команды, а может, даже и больше. Он находится на последнем рубеже, все видит и все слышит. Это априори Лидер, который руководит всей игрой, и это Человек с большой буквы. По-другому не могу сказать.

Не уверен, что в ближайшее время кому-то удастся его превзойти! Но что нужно у Игоря научиться — так это, во-первых, любить эту профессию всеми фибрами души. Эта любовь из года в год, на мой взгляд, не ослабевает, а только крепнет. Крепнет профессиональное отношение к себе, профессиональное отношение к делу. Тогда регалии, что отличают топ-футболиста, не влияют на отношение к деятельности. Он всегда сконцентрирован, всегда работает на максимуме. Человек как начал в детской спортивной школе пахать, так и не расслабляется. Точнее, Игорь отдыхает и расслабляется — это важно. Залог тренировочного процесса — вовремя переключиться. Мы понимаем, что должно быть хобби, все мы тоже должны отдыхать и «освобождаться» от любви к футболу на некоторое время. Но продолжительность и качество игры такого профессионала определяет работа, работа и еще раз кропотливая работа.

Андрей Лексаков, спортивный директор РФС:

Фото: Татьяны Дорогутиной / «СЭ» / ТАСС

— Игорь Акинфеев. У него есть все качества, необходимые современному вратарю. Его отличают надежность, стабильность на протяжении долгих лет. В каждой игре он доказывает, что до сих пор является одним из сильнейших вратарей не только России, но и, не побоюсь сказать, Европы. Игорь надежен как в игре на выходах, так и на линии ворот. Отлично играет ногами, что доказывает количество голевых и предголевых передач. Также он умело и органично руководит партнерами по команде.

Андрей Аршавин, заместитель генерального директора ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) по спортивному развитию:

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Мой выбор — вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов. В течение всего сезона Матвей принес много пользы «Краснодару».

Дмитрий Андреев, спортивный директор ФК «Оренбург»:

Фото: ФК «Оренбург»

— Лучший вратарь России — Игорь Акинфеев. Просто он самый сильный, так и есть. Все «привозят», а он нет.

Александр Мирзоян, член исполкома РФС, президент Союза ветеранов футбола России:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Акинфеев, и даже не сомневаюсь в этом. Стабильность — главный здесь критерий. И еще мастерство. Если есть эти два основных качества, то на любой позиции игрок будет хорош. Кто-то может выстрелить за сезон, а потом все, а Акинфеев из года в год в год доказывает, что лучше него у нас пока никого нет. Игорь — один из теперь уже редких игроков, кто предан клубу и стране.

Независимо от того, в каком состоянии у клуба командная игра, его игра стабильна и надежна много лет. Его команда постоянно борется за самое высокое место, это тоже очень важно. Посмотрите, сколько голов забито с его передач, у многих полевых игроков меньше.

Михаил Гершкович, член исполкома РФС, председатель межрегиональной общественной организации «Объединение отечественных тренеров по футболу»:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Двумя руками за Акинфеева. Для меня очень важным фактором является стабильность вратаря. Плюс надежность, влияние на микроклимат в коллективе и умелое руководство игроками на поле. А это все про Акинфеева. Он лидер и приносит огромную пользу. И положительно отражается на результате. Он самый стабильный и самый надежный не только вратарь, но и игрок.

Наша вратарская школа всегда славилась, и сейчас есть неплохие вратари, но они нестабильны. Мне нравится Лантратов, он уверен и надежен, но у «Локомотива» есть значительные проблемы в обороне. Есть Сафонов, талантливый парень, но он же опять-таки нестабилен, у него срывы бывают. Но он молодой и есть время для исправления. Временами Селихов очень неплохо выглядит. И опять же нет стабильности.

Георгий Джикия, защитник ФК «Спартак» (Москва):

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Я проголосовал за Акинфеева. В этом сезоне — Кубок России и серебряные медали. Многолетнее постоянство — Капитан и Лидер. Уважаемый человек!

Эрик Космин Бикфалви, нападающий ФК «Урал»:

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

— Без сомнений, лучший вратарь — Илья Помазун. Он спасал нашу команду в ключевых моментах во многих играх. Благодаря этому удавалось набирать важные очки в чемпионате и проходить далеко в Кубке. Своей игрой он заслужил первый вызов в сборную. Это еще одно подтверждение, что голкипер прогрессирует и является лучшим в РПЛ. Надеюсь, он вскоре и дебютирует за сборную страны.

Ираклий Квеквескири, защитник ФК «Факел»:

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

— Гиорги Шелия из «Ахмата». Он провел очень хороший сезон: много сухих матчей, немало игр, которые он спас для своей команды. Он заслуживает это звание.

Вратарь должен мало пропускать — это самый важный статистический показатель, пусть на него и влияет игра всей команды. Еще, на мой взгляд, от вратаря должна идти уверенность. Полевые игроки это чувствуют. И если голкипер не просто «берет свое», но еще и выручает — это большой плюс для команды. Правда, превзойти Игоря Акинфеева еще долго никто не сможет. Я не вижу настолько стабильного вратаря. Это настоящая глыба.

Группа «Прямая речь»