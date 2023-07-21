В Оренбуржье суд обязал мэрию Бугуруслана обустроить пешеходный переход на опасном участке

В Оренбургской области суд удовлетворил требования прокуратуры к администрации Бугуруслана об обустройстве пешеходного перехода по ул. Революционная в районе строения №17 А искусственной неровностью. Работы должны быть выполнены до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, в сентябре 2022 года полиция направила в МКУ «УГХ» информацию о необходимости обустроить ул. Революционную возле д. 17А искусственной неровностью. Комиссия МО «город Бугуруслан» по обеспечению безопасности дорожного движения отказала в обустройстве пешеходного перехода. Данный вопрос рассмотрен формально, анализ дорожно-транспортных происшествий на данном участке дороги не проводился, отмечают в надзорном органе. Поскольку в мэрии не отреагировали на представление, прокуратура обратилась в суд.

«Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий на ул. Революционная в районе строения №17А г. Бугуруслана Оренбургской области с 2019 по 2023 произошло шесть ДТП»,– подчеркивают в надзорном органе.