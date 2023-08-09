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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре экс-глава краевого Фонда защиты прав дольщиков осуждена за получение подкупа

Первомайский суд Краснодара вынес приговор Евгении Шумейко, экс-директору краевого Фонда защиты прав дольщиков, которая признана виновной в получении особо крупного коммерческого подкупа от застройщика, сообщили объединенная пресс-служба судов региона и краевое следственное управление СКР.

Бывшая глава фонда приговорена к семи годам колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также Евгении Шумейко запрещено занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Суд признал, что в период с 2020 по 2021 год Евгения Шумейко через посредника получила от учредителя ООО АРТ Юрия Кудринского наличные денежные средства в сумме 41 млн руб., а также пожертвование на счет фонда в сумме 1,5 млн руб. За это глава фонда организовала привлечение компании АРТ в проект достройки проблемного жилого комплекса «Радуга» в Краснодаре, на который было выделено бюджетное финансирование в сумме 820 млн руб. Жилой комплекс «Радуга», состоящий из трех 20-этажных домов более чем на 700 квартир, был признан проблемным в 2016 году, тогда же компания-застройщик «Радуга» ушла в банкротство.

Противоправную деятельность главы Фонда защиты прав дольщиков выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд над Евгенией Шумейко начался в Краснодаре в июне нынешнего года.

В ходе заседания подсудимая полностью признала вину, раскаялась, при этом отказавшись от дачи показаний. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар

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