Вся «Радуга» коррупции

Перед судом предстали Евгения Шумейко, бывший директор фонда, и учредитель строительной компании «АРТ» Юрий Кудринский. Обвинение утверждает, что застройщик передал госпоже Шумейко деньги за возможность попасть в проект достройки краснодарского ЖК «Радуга» с объемом бюджетного финансирования в сумме 820 млн руб. Евгения Шумейко и Юрий Кудринский признают свою вину. Если вина подсудимых будет доказана судом, им грозят большие сроки лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе предварительного следствия Евгения Шумейко признала свою вину

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko В ходе предварительного следствия Евгения Шумейко признала свою вину

Фото: https://vk.com / ev.shumeyko

В Первомайском районном суде Краснодара в понедельник начались два процесса по делу о коррупции в Фонде защиты дольщиков. Евгения Шумейко, которая возглавляла фонд до 2022 года, обвиняется в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ), учредителю краснодарского ООО «АРТ» Юрию Кудринскому предъявлено обвинение в передаче особо крупного подкупа (ч. 4 ст. 204 УК РФ). В каждом из процессов было зачитано обвинительное заключение, Евгения Шумейко и Юрий Кудринский признают себя виновными.

По данным обвинения, инициатором коррупционной схемы выступил Юрий Кудринский, у которого в сентябре 2020 года появился замысел войти в проект достройки ЖК «Радуга» в Краснодаре.

Жилой комплекс, состоящий из трех двадцатиэтажных домов более чем на 700 квартир, был признан проблемным в 2016 году, компания-застройщик «Радуга» ушла в банкротство. Юрию Кудринскому было известно, что в ходе банкротства ООО «Радуга» права и обязанности застройщика должны передаваться Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства. Под контролем фонда на достройку проблемного объекта предполагалось направить бюджетные средства в объеме 820 млн руб. Генподрядчиком в проекте должно было выступать НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» («РСК»), принадлежащее администрации региона.

Как следует из обвинительного заключения, намереваясь заработать прибыль за счет освоения бюджетных средств, Юрий Кудринский обратился к Виталию Маковскому, бизнес-партнеру Евгении Шумейко, вместе с которым она ранее занималась риэлтерской деятельностью. Юрий Кудринский попросил Виталия Маковского выяснить у Евгении Шумейко, есть ли возможность получить договор субподряда с НАО «РСК».

Госпожа Шумейко согласилась оказать фирме «АРТ» содействие при условии передачи ей 10% от сметной суммы бюджетного финансирования (82 млн руб.) Кроме того, топ-менеджер попросила перечислить 1% стоимости работ (8,2 млн руб.) на счет фонда в виде благотворительного взноса.

Господин Кудринский выразил готовность заплатить наличными, но попросил снизить сумму.

В итоге застройщик и директор фонда сошлись на 5% стоимости достройки ЖК, что составляет 41 млн руб., а взнос был уменьшен до 1,5 млн руб.

За это госпожа Шумейко пообещала использовать свой авторитет для воздействия на гендиректора «РСК» Александра Родецкого.

Обвинение утверждает, что в декабре 2020 года Юрий Кудринский дважды встречался с Виталием Маковским и передавал ему наличные средства для Евгении Шумейко. В общей сложности директор фонда якобы получила 41 млн руб. Тогда же учредитель ООО «АРТ» через подставную фирму перевел на счет фонда 1,5 млн руб. В феврале 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края передал фонду права застройщика ЖК «Радуга». Договор генподряда был заключен с «РСК», однако обстоятельства не позволили привлечь «АРТ» в качестве субподрядчика. Тогда Евгения Шумейко без законных оснований расторгла договор с «РСК» и передала статус генподрядчика фирме Юрия Кудринского, которая начала получать авансовое финансирование.

Обвинение утверждает, что незаконные действия Евгении Шумейко нанесли вред компании «РСК КК», которая лишилась крупного контракта.

Уголовное дело по факту передачи незаконного вознаграждения директору Фонда защиты прав дольщиков было возбуждено в январе 2022 года, в ноябре прошлого года Евгения Шумейко была арестована. В настоящее время экс-руководитель фонда находится под домашним арестом. В отношении Юрия Кудринского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Виталий Маковский в обоих процессах является свидетелем.

Если вина подсудимых будет доказана судом, им грозит серьезное наказание. Максимальная санкция, предусмотренная за передачу особо крупного коммерческого подкупа – восемь лет лишения свободы. Должностное лицо, получающее такой подкуп, может получить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Анна Перова, Краснодар