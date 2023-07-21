В Шуваловском дворце появится крупнейший частный образовательный центр в Петербурге

Реновацию усадьбы Шушаловых в Парголово планирует осуществить девелоперская компания Element development. Дворец адаптируют под школу с рекреационные апартаменты поблизости, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на слова генерального директора компании Виталия Коробова в ходе заседания президиума Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК.

Господин Коробов заявил, что отреставрированы будут Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника. Именно в здании Большого дворца будет расположен крупнейший в Петербурге частный образовательный центр, в который войдет детский сад и школа.

При этом в двух зданиях, возведенных в 1965 году для нужд НИИ токов высокой частоты им. Вологдина, проведут полную реконструкцию. На их месте планируется создать комплекс рекреационных апартаментов на 171 резиденцию от 30 до 90 кв. м.

Помимо прочего, планируется восстановить исторический облик прилегающего к усадьбе парка. «Мы используем исторические фотографии, чтобы вернуть историческое наследие»,— заявил гендиректор Element development Виталий Коробов.

По данным «ДП», полная реализация проекта займет три года с момента получения документов на разрешение реновационных работ. Ожидаемый объем инвестиций в проект, согласно оценкам экспертов, составит около 3 млрд рублей.

Президиум ВООПИК одобрил представленную концепцию проекта. Иван Починщиков, управляющий партнер IPG Россия, признал предложенную идею полезной в плане сочетания образовательной и рекреационной функций, а также их востребованности.

Игорь Кокорев, операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers, подчеркнул значимость тренда рекреационных апартаментов на рынке недвижимости. «Комплекс на территории усадьбы Шуваловых сможет выделиться на этом рынке сразу по нескольким параметрам: это историческое наследие места, включающее и пейзажный парк, и наличие сравнительно редкой для сегмента апартаментов социальной инфраструктуры в составе проекта. Кроме того, значимую роль играет и транспортная доступность городских районов, что для части аудитории может стать решающим фактором»,— отметил господин Кокорев.

Елизавета Цветкова, Елизавета Горовая

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