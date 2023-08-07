Юань подыграл рублю

Курс рубля стабилизируется: к вечеру 7 августа от пиков, достигнутых в начале дня, курсы ведущих валют откатились на 1–2%. Это произошло на фоне увеличения объема торгов юанем, достигших 180 млрд руб., второго по величине результата за всю историю. Аналитики связывают высокие объемы торгов и временное укрепление рубля с локальным предложением китайской валюты со стороны экспортеров. Однако серьезно изменить расстановку сил на валютном рынке оно не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Попытка продолжения игры на понижение российской валюты не получила продолжения. Если в начале основной сессии Московской биржи 7 августа курс доллара поднимался выше 97,06 руб./$, обновив максимум с 23 марта прошлого года, то по ее итогам остановился на отметке 95,28 руб./$, на 40 коп. ниже закрытия предыдущего дня. Курс евро, в ходе торгов поднимавшийся до 106,62 руб./€, по итогам дня остановился на отметке 105,3 руб./€, на 30 коп. ниже закрытия пятницы. Курс юаня вырастал на 1%, до 13,47 руб./CNY, но завершил день на отметке 13,24 руб./CNY, на 0,7% ниже закрытия предыдущего дня.

Движение курсов недружественных валют происходил при средней активности инвесторов — объем торгов долларами с поставкой «завтра» составил 107 млрд руб., что на 5 млрд руб. ниже показателя пятницы. Объемы торгов евро немного превысили результат пятницы, приблизившись к 37 млрд руб. В то же время объем торгов юанем вырос за день более чем на 40%, до 178 млрд руб., показав второй результат за всю историю торгов.

Схожие аномалии в первую декаду месяца уже были в этом году — 7 апреля, 5 и 10 мая, 6 июля (рекордный объем 240 млрд руб., число сделок впервые превысило 100 тыс.). Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев связывает резкое увеличение объема торгов юанем с продажей валютной выручки отдельными экспортерами. Судя по всему, эти поставки были ориентированы на азиатских покупателей, так как не было заметно увеличения объемов торгов с долларами и евро.

По данным ЦБ, только с января по май доля «токсичных» валют в экспорте сократилась с 48% до 33%, в то же время доля юаня выросла с 15,7% до 24,6%.

«Возможно, компании реализовывают валюту для финансирования других расходов помимо налогов (традиционно выплачиваются в третью декаду месяца.— “Ъ”) — зарплаты, аренда, инвестиции и т. п.»,— отмечает господин Васильев.

Однако такие продажи хоть и оказывают сильное влияние на курс рубля, не могут переломить негативную тенденцию последних месяцев, так как с трудом компенсируют высокий спрос на валюту со стороны импортеров. Главный аналитик ПСБ Денис Попов обращает внимание на диспропорцию рынка из-за неравномерности входящих и исходящих валютных потоков, вызывающих локальные дефициты той или иной валюты. В настоящее время острый дефицит наблюдается в юане, что ведет к росту стоимости свопов в этой валюте. По данным Московской биржи ставка однодневного свопа уже неделю держится выше 7,7% годовых, вблизи максимума с начала осени.

Некоторое давление на рынок будут оказывать покупки китайской валюты в рамках бюджетного правила. С понедельника ЦБ в интересах Минфина будет ежедневно выкупать юани на 1,8 млрд руб. Даже с учетом «зеркальной» продажи валюты в объеме 2,3 млрд руб. чистые продажи сократятся с 4 млрд руб. (в июле) до 0,5 млрд руб. (в августе). «Эта сумма вряд ли станет определяющей для динамики обменных курсов, поскольку составляет менее 0,5% от среднедневного объема торгов юанем за рубли»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В сложившихся условиях аналитики допускают дальнейшее ослабление рубля.

По оценке Дениса Попова, в ближайшие полгода курс юаня будет составлять 13,5–14 руб./CNY, курс доллара — 95–100 руб./$.

Он отмечает возможность подъема до более высоких значений, однако «оснований закрепляться на них пока не видно». По оценке Владимира Евстифеева, по мере приближения к значениям 98–100 руб./$ спекулятивная активность будет снижаться, а намерение зафиксировать прибыль увеличится. На подходе к этому диапазону, отмечает эксперт, есть риск реакции со стороны властей, которая может охладить спекулятивный настрой.

Виталий Гайдаев