Tesla выпустила лежанку для котов в духе Cybertruck

Американская корпорация Tesla выпустила многофункциональную лежанку для кошек в стиле электромобиля-пикапа Cybertruck. Новый аксессуар пока доступен только на китайском сайте компании, пользователи смогут получить его позже в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tesla Фото: Tesla

Кровать для кошек от Tesla сделана из влагостойкого картона и имеет угловатую форму, напоминающую дизайн пикапа Cybertuck. Грузоподъемность лежанки составляет 15 кг, благодаря чему она подойдет и для крупных кошек. Аксессуар стоит $13, пользователи должны будут сами собрать его из деталей. После сборки вернуть товар в магазин уже будет нельзя.

Лежанка для кошек — не первый экзотический товар от Tesla и ее основателя Илона Маска. Ранее компания продавала пряжки для ремня со своим логотипом за $100, текилу в бутылке в форме молнии за $250, а также свисток для собак в форме Cybertruck, продававшийся за 1 тыс. Dogecoin. Boring Company Илона Маска продавала парфюм Burnt Hair, а также огнеметы.

Евгений Федуненко