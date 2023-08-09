Челябинский отель «Виктория» планируют выставить на продажу

Гостиницу «Виктория» в Челябинске планируют после смены формата выставить на продажу в виде доходного дома и апартаментов. Такое решение продиктовано «меняющимся рынком гостиничного бизнеса», сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе компании-собственника отеля — ООО «СП “Отель”».

Накануне стало известно о том, что с 1 октября гостиница «Виктория» будет закрыта.

«После работ по переформатированию и смене концепции, помещения будут предложены к реализации в формате доходного дома и апартаментов. Учитывая уникальную локацию, мы убеждены в востребованности проекта»,— отмечают в пресс-службе ООО «СП “Отель”».

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