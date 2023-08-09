«Виктория» не ждет гостей в октябре

В октябре в Челябинске перестанет работать гостиница «Виктория», которая принимала гостей с 1996 года. С 2022 года отель находится под управлением гостиничной сети Usta Hotels. Руководство пока не раскрывает причин закрытия. Эксперты считают, что, возможно, это связано со стремлением его собственника сменить концепцию отеля, запустив новый проект.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С 1 октября в Челябинске на неопределенный срок прекращает работу гостиница «Виктория» (находится под управлением сети Usta Group). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в отеле. Информацию подтвердили на ресепшен «Виктории», отметив, что о последующем возобновлении работы речи пока не идет.

Причину закрытия гостиницы представители управляющей компании Usta Hotels, которая в том числе курирует работу отеля «Виктория», не раскрывают. В гостиничной сети сообщили, что подробности появятся позже в пресс-релизе.

Десятиэтажный отель был открыт в 1996 году на северо-западе Челябинска на улице Молодогвардейцев. Отель имеет статус четырехзвездного. Он включает в себя 126 номеров категорий от стандарта до люксовых, ресторан, тренажерный зал, сауну, бассейн, три конференц-зала вместимостью до 160 человек и три банкетных зала вместимостью до 150 человек.

Гостиницей владеет ООО «Совместное предприятие “Отель”». По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями общества выступают бизнесмен Сергей Вайнштейн, которому принадлежит 45,6% уставного капитала, а также Леонид Киневский (22,8%), Тамара Лейвикова (22,8%), Ирина Меньшикова (8,1%) и Владимир Гамольский (0,7%). Выручка компании за 2022 год составила 14,8 млн руб., чистый убыток — 142 тыс. руб.

С 2022 года гостиница «Виктория» перешла под управление сети Usta Hotels (входит в состав Usta Group) из Екатеринбурга. Помимо «Виктории», сеть Usta Hotels управляет пятью отелями в Екатеринбурге и одним загородным комплексом в Свердловской области.

Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков считает, что причина закрытия отеля «Виктория» связана с решением собственника провести реновацию здания или изменить концепцию отеля.

«Не стал бы связывать напрямую закрытие с неким снижением рентабельности, поскольку внутренний туризм сегодня популярен как никогда. К тому же бизнес-интересы у предпринимателей в городе-миллионнике как были, так и есть. Считаю, что решение о закрытии отеля может быть связано с намерением собственника открыть новый проект и сосредоточиться на нем»,— считает Евгений Коротков.

Эксперт предполагает, что в случае возможной продажи отеля «Виктория» им могут заинтересоваться крупные сети отелей. «Интересантами могут стать успешные бренды, которые имеют на региональных рынках обученные и адаптированные команды, умеющие достигать плановых показателей по загрузке отеля и обеспечивать необходимую доходность для собственника проекта»,— комментирует Евгений Коротков. По его словам, сегодня на гостиничном рынке Челябинска наблюдается дефицит качественных объектов. «При этом покупатели гостиничных объектов в первую очередь обращают внимание на фактическую загрузку номерного фонда, финансовую стабильность проекта и его доходность, профессионализм персонала и руководства. Играет роль и локальный бренд, репутация отеля. Инвесторам на гостиничном рынке не интересен “кот в мешке”, им важно оценить текущее положение дел в том или ином отеле и выявить возможные стратегии улучшения этого положения»,— поясняет Евгений Коротков.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Челябинской области, экс-директор отеля «Виктория» Юрий Звонков отмечает, что у гостиницы благодаря удачному расположению фактически нет конкурентов в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска.

«Сегодня на северо-западе Челябинска не так много отелей. В их числе “Мелиот”, который выше “Виктории” по статусу, “Планета” и апарт-отель “22 квадрата”. Расположение гостиницы “Виктория” удачно в том числе с ее близостью к ледовой арене “Трактор”»,— рассуждает Юрий Звонков.

По его словам, за время работы с 1996 года отель «Виктория» пережил не только серьезные кризисы, смену собственников и управляющих компаний, но и пандемию. «С его закрытием кроме 130 гостиничных номеров с рынка уйдет несколько крупных банкетных площадок и конференц-залов. Однако на гостиничный рынок Челябинска в значительный мере это не повлияет. На сегодня в городе, не считая гостевых домов и квартир, насчитывается около 2,7 тыс. гостиничных номеров»,— подчеркивает Юрий Звонков. По его словам, сегодня номерного фонда в Челябинске достаточно даже с учетом растущего спроса на гостиничные услуги. «Также при закрытии отеля освободится около 100 сотрудников. Между тем, учитывая беспрецедентный кадровый голод, без работы люди не останутся»,— считает Юрий Звонков.

Михаил Бычков