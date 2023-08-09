NASA сообщило о сближении с Землей потенциально опасного астероида

Ученые NASA сообщили, что 23 августа к земле приблизится 6037 (1988 EG). Расстояние сближение составит 6,08 млн км (0,04065 астрономических единиц). Диаметр астероида астрономы оценивают в пределах 430—960 м.

Скорость движения астероида составит 14,25 км/с. Орбита астероида сближается с Землей каждые два-три года, но сейчас раз сближение будет рекордным.

Потенциально опасные для Земли астероиды — те, что пересекают орбиту планеты на расстоянии менее 7,5 млн км, при этом их диаметр должен превышать 100–150 метров.

В марте этого года астрономы NASA сообщили, что через 23 года — 14 февраля 2046 года — астероид 2023 DW диаметром 49,3 м имеет небольшой шанс столкновения с Землей.

Анастасия Ларина