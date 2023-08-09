Суд заступился за бывшую

Екатеринбургский суд встал на сторону бывшего лидера фракции «Единая Россия» (ЕР) в городской думе Иры Овчинниковой, которую избирком не допустил к выборам нового созыва. У комиссии возникли вопросы к качеству собранных в ее поддержку подписей, но суд обязал зарегистрировать бывшую единоросску. Если это решение вступит в силу, то госпоже Овчинниковой придется конкурировать с Татьяной Вяткиной, которой тогда еще глава фракции проиграла на внутрипартийных праймериз, после чего со скандалом покинула ЕР. Однако эксперт напоминает, что решения нижестоящих судов о восстановлении кандидатов на выборах нередко отменяются в апелляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ира Овчинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ира Овчинникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Иры Овчинниковой, требовавшей признать незаконным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) об отказе в регистрации ее как кандидата-самовыдвиженца в гордуму. Депутат считает, что теперь избирком обязан зарегистрировать ее в срочном порядке. «Справедливость восторжествовала. Я намерена победить на этих выборах, иначе не шла бы туда и не тратила бы столько сил,— заявила “Ъ” госпожа Овчинникова.— Я иду на выборы в шестой раз и абсолютно уверена в своих силах».

Напомним, Ира Овчинникова избиралась депутатом гордумы Екатеринбурга пять созывов подряд — с 2001 года. В 2004-м она вступила в ЕР, а в 2018-м возглавила ее фракцию в гордуме. Однако в мае 2023 года госпожа Овчинникова проиграла внутрипартийные праймериз, а спустя месяц покинула партию, назвав результаты предварительного голосования «подтасованными». В генсовете ЕР тогда заявили, что госпожа Овчинникова «связала свою судьбу» с некоей финансово-промышленной группой, которая выбрала для нее «другую политическую траекторию».

В конце июля бывшая единоросска написала открытое письмо президенту Владимиру Путину. В нем она сообщила, что в ходе выборов в гордуму Екатеринбурга «столкнулась с противодействием определенных сил, которые объединились под флагом "Единой России" для достижения корыстных целей».

Решение ТИК Верх-Исетского района об отказе в регистрации Иры Овчинниковой было принято в связи с тем, что паспортные данные ряда избирателей и отдельных сборщиков подписей в подписных листах не соответствовали данным ГАС «Выборы». Об этом “Ъ” рассказал глава Ленинской ТИК (занимается организацией выборов в гордуму) Вадим Антошин. «Избирком исходил из требований закона и сложившейся практики работы как избирательной комиссии, так и судебной системы. В данном случае комиссия не видит оснований для признания ее решения противоречащим закону. Тем не менее суд в своем решении указал, что указание регистрации по месту пребывания допустимо в тех случаях, когда закон требует регистрации по месту жительства»,— прокомментировал господин Антошин решение Верх-Исетского райсуда. Он добавил, что сейчас комиссия изучает это решение на предмет подачи апелляционной жалобы: на это у нее есть пять дней, то есть до 12 августа.

Политолог Сергей Мошкин считает, что вероятность апелляции высока, о чем говорит текущая судебная практика. Он приводит в пример другого кандидата в гордуму Екатеринбурга Евгения Боровика: избирком тоже отказал ему в регистрации, Кировский райсуд это решение отменил, встав на сторону экс-депутата, но Свердловский облсуд, рассмотрев апелляцию, вновь снял его с выборов. «Судебная практика очень разнообразная. Действительно, нередки случаи, когда суды первой инстанции принимают решения в пользу кандидатов, однако важнее решение апелляционной инстанции, которая часто удовлетворяет требования избиркомов»,— подчеркивает эксперт.

Ира Овчинникова баллотируется по округу №4. Если она сможет принять участие в выборах, то ее основным конкурентом станет директор школы №168, депутат от ЕР Татьяна Вяткина, которой госпожа Овчинникова весной проиграла праймериз. По мнению политолога Мошкина, обе они являются достойными кандидатами и, если экс-руководителя фракции восстановят на выборах, будет «реальная конкурентная борьба между бывшим представителем "Единой России" и действующим».

Илья Смирнов, Екатеринбург